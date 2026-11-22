• Po czterech i pół roku bezskutecznych walk na froncie Władimir Putin zamierza wykorzystać mróz do wygrania wojny.

• Dostawy energii elektrycznej w ukraińskich miastach odbywają się w systemie przerywanym i trwają zaledwie od 3 do 5 godzin w ciągu doby.

• Niesienie pomocy potrzebującym stanowi wartość moralną, która musi pozostać całkowicie niezależna od bieżących poglądów politycznych.

Krystyna Janda wspiera akcję „Ciepło dla Kijowa” i prosi o wpłaty na generatory

Głównym założeniem inicjatywy jest zgromadzenie 10 mln zł na zakup stacji ładowania oraz generatorów prądotwórczych, które trafią do placówek medycznych, edukacyjnych i domów mieszkalnych. Aktorka Krystyna Janda opublikowała kilkudziesięciosekundowe nagranie, w którym zwróciła się do darczyńców:

„Szanowni Państwo, Ukraina szykuje się do naprawdę ciężkiej zimy. W tamtym roku pomagaliśmy wszyscy, wysyłaliśmy dla nich pomoc, źródła ciepła. W tym roku akcja wprowadzona jest na nowo. Bardzo, bardzo, bardzo Państwa proszę o pomoc i o udział w tej akcji. Ciepło dla Kijowa. Niech im będzie ciepło, przynajmniej tyle”.

Za organizację zbiórki, której twarzą została artystka, odpowiadają: Fundacja Stand with Ukraine, redakcja Sestry.eu, Fundacja Demokracja, Fundacja Otwarty Dialog i The Diplomatic Platform. Szerokie grono partnerów tego przedsięwzięcia tworzą z kolei: Polski Czerwony Krzyż, Przedsiębiorcy Pomagają, United Nations Global Compact Network Poland, The Company, Corporate Connections, BNI Polska, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Grupa Pomocowo-Ratunkowa Świt, Volt Polska, a także białoruskie środowiska demokratyczne.

W oficjalnym komunikacie na stronie internetowej zbiórki „Ciepło dla Kijowa” przedstawiono dramatyczne tło obecnej sytuacji:

„Putin chce wygrać tę wojnę mrozem, bo po czterech i pół roku nie zdołał wygrać jej na froncie. Z bezwzględną premedytacją uderza w cywilów. Rosyjskie rakiety i drony polują na szkoły, przedszkola, szpitale i elektrociepłownie. Każdej nocy zamieniają ukraińskie miasta w strefy bezsennego chłodu, gdzie dzieci uczą się w schronach, a praca szpitalnych oddziałów zależy wyłącznie od awaryjnego zasilania. Na to nakłada się cyniczny szantaż i polityczna zdrada Donalda Trumpa, który handluje bezpieczeństwem sojuszników, blokuje wsparcie i przelicza ludzkie życie na baryłki diesla oraz polityczne deale.

Plan Kremla jest prosty: odciąć prąd, odciąć wodę, wykorzystać geopolityczną bezduszność i zmusić zamarzające rodziny do kapitulacji. Złamać Ukrainę, by przestraszyć i złamać całą Europę, z Polską na pierwszym miejscu. To dzieje się teraz, na naszych oczach. Po ostatnich rosyjskich uderzeniach w kluczowe obiekty energetyczne i mosty na Dnieprze w Kijowie stanęło metro, zgasło światło w całych dzielnicach, a w kranach spadło ciśnienie wody. Sytuacja jest krytyczna. Mer Witalij Kliczko powiedział wprost: »Dziś kwestią jest przetrwanie«. Zaapelował do mieszkańców, by wyjechali z miasta na zimę, jeśli tylko mają dokąd uciec. Większość nie ma dokąd pójść. W zimnych blokach zostają chorzy, starsi ludzie, samotne matki i dzieci…”.

Caritas Polska i PCPM organizują zbiórki na przetrwanie zimy w Ukrainie

Im więcej tego typu projektów pomocowych powstaje, tym większa szansa na ratunek.

Do przekazywania środków finansowych wzywa również Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, która zwraca się do darczyńców słowami: „Ta zima może kosztować życie. Pomóż, zanim nadejdą mrozy”. Organizacja w swoim apelu zaznacza także: „Zima w Ukrainie to broń w rękach Rosji. Systematyczne niszczenie sieci energetycznych, wodociągów i infrastruktury kolejowej zamienia mróz w narzędzie terroru. Bez prądu, wody i ciepła zagrożone jest zdrowie i życie milionów ludzi. Pomóżmy im przetrwać ten najtrudniejszy czas – wesprzyj pomoc zimową dla Ukrainy!”.

Regularną i celową zbiórkę funduszy, bez angażowania powszechnie znanych ambasadorów, prowadzi także kościelna organizacja Caritas Polska.

W materiałach tej instytucji można przeczytać poruszający opis ukraińskiej rzeczywistości: „Mróz nie wydaje żadnego dźwięku. Wchodzi do płuc po cichu, paraliżuje i powoli wyłącza życie w ruinach Charkowa, piwnicach Odessy, mieszkaniach Kijowa. Dzieci śpią w butach i kurtkach, lekcje odrabiają przy świecach – tak wygląda codzienność w zamarzającej Ukrainie”.

W serwisie internetowym Caritas Polska opublikowano szczegółowe statystyki, które dowodzą konieczności wsparcia ukraińskich cywilów niezależnie od miejsca ich pobytu. Często zamiast o zwykłym życiu należałoby w ich przypadku mówić o „wegetowaniu”. Przedstawiciele organizacji trafnie punktują, że rosyjskie władze przestały traktować zimę wyłącznie jako porę roku i uczyniły z niej bezpośrednie narzędzie do prowadzenia działań zbrojnych przeciwko Ukrainie.

Komunikat organizacji nie pozostawia złudzeń co do skali tego wyzwania: „To nie jest kryzys, który można przeczekać pod kocem. To katastrofalna siła trzech zjawisk: systematycznych ataków, ekstremalnego zimna i wyczerpanych zasobów. W miastach prąd pojawia się teraz w przerywanych cyklach – jest dostępny od 3 do 5 godzin na dobę, często tylko w nocy. Miliony ludzi egzystują w wychłodzonych mieszkaniach, gdzie temperatura oscyluje wokół zera. Żeby przetrwać do rana, muszą spać w zimowych kurtkach i butach”.

Skalę obecnej zapaści energetycznej w Ukrainie obrazują przytoczone przez Caritas Polska wyliczenia:

• przeszło połowa infrastruktury energetycznej uległa zniszczeniu bądź została wyłączona z eksploatacji (szacunki ukraińskiego rządu i Banku Światowego mówią o 70 proc.),

• w samym Kijowie dostaw energii elektrycznej pozbawionych jest ponad 5,5 tys. lokali mieszkalnych,

• słupki rtęci wewnątrz mieszkań spadają w okolice 0°C,

• ostrzały oraz brak dostępu do wody i prądu zmusiły 600 tys. kijowian do porzucenia swoich domów,

• mobilne ekipy ratunkowe w obwodzie czernihowskim przemierzają każdego dnia 200 km, aby dostarczyć wsparcie do odizolowanych osad...

Przedstawiciele Caritas Polska proszą o fundusze na utrzymanie tzw. Punktów Niezłomności, czyli stacjonarnych oraz mobilnych ośrodków przetrwania zapewniających ciepło, gorące jedzenie i możliwość naładowania telefonu w celu skontaktowania się z rodziną. Placówki te wydają potrzebującym każdego dnia przeszło tysiąc rozgrzewających posiłków i napojów, takich jak kawa czy herbata. Cywile zaopatrywani są tam również w odzież termiczną, koce oraz śpiwory, co pozwala im przetrwać mrozy w wychłodzonych mieszkaniach. Sieć tych punktów obejmuje oprócz Kijowa także Odessę, Charków, Chersoń, Biłożerkę, Czernihów, Słowiańsk, Sumy, Pawłograd, Kamieńsk, Czerkasy, Zaporoże, Nikopol oraz Konotop.