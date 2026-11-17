Spis treści Heckler & Koch przegrał ważny przetarg

• Czeska konstrukcja CZ P13 pokonała w przetargu inne oferty europejskich firm zbrojeniowych.

• Rodzimy producent Heckler & Koch poniósł porażkę w walce o kontrakt dla własnej armii.

• Kontrakt opiewa na kwotę ponad 56 mln euro i obejmuje dostawę 203 tys. sztuk broni.

• Niemieccy żołnierze otrzymają pierwsze egzemplarze pistoletów P13 jeszcze w bieżącym roku.

Heckler & Koch przegrał ważny przetarg

Niemiecka armia kupiła nową broń krótką kalibru 9 × 19 mm w ramach programu „Pistole querschnittlich”, co oznacza pistolet uniwersalny i przekrojowy. Nowy model P13 zastąpi wysłużone pistolety P8, które służyły w niemieckim wojsku od 1994 roku. Za dostawy odpowiada spółka POL-TEC GmbH & Co. KG, pełniąca rolę niemieckiego dystrybutora marki CZ. Dowództwo Bundeswehry wydało w tej sprawie oficjalne oświadczenie.

„Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła niezbędne środki na zakup 5 listopada 2025 r., a umowa została podpisana kilka dni później. Okres zintegrowanej weryfikacji i finalizacji projektu wyniósł mniej niż dwanaście miesięcy, co jest wyjątkowo krótkim czasem w przypadku projektu obronnego tej wielkości i wagi” - poinformowała w komunikacie Bundeswehra.

Całkowita pula kontraktu to ponad 56 mln euro. Wojsko zamówiło łącznie 203 tys. egzemplarzy modelu P13, które powstają w niewielkim morawskim mieście Uherski Brod. Pierwsza transza ma zostać dostarczona w ciągu roku i obejmuje około 63 tys. pistoletów z dodatkowym wyposażeniem, wartości 17 mln euro.

Według doniesień prasy branżowej w postępowaniu wzięło udział sześć firm, które przedstawiły w sumie jedenaście propozycji. Do ścisłego finału zakwalifikowano najkorzystniejsze cenowo warianty. Zeszłoroczny przetarg wygrali Czesi, pozostawiając w tyle między innymi austriackiego Glocka oraz słoweńskie przedsiębiorstwo Arex, podczas gdy niemiecki Heckler & Koch odpadł na wcześniejszym etapie.

Porażka rodzimego giganta w walce o zamówienie na nowy pistolet wywołała w Niemczech ogromne zdziwienie i falę komentarzy. Wojsko nie ujawniło dokładnej punktacji ani uzasadnienia tłumaczącego wyższość czeskiej oferty nad niemiecką. Wiadomo jednak, że armia brała pod uwagę przede wszystkim cenę, a oprócz samych parametrów broni liczyła się także jej dostępność, kwestie logistyczne oraz gwarancja masowych dostaw.

Niemieckie źródła donoszą, że propozycja rodzimego producenta zwanego potocznie „hakiem” okazała się po prostu droższa od konkurencji z Czech. Choć brakuje na ten temat oficjalnych komunikatów, z nieoficjalnych ustaleń wynika, że niemiecka firma oferowała w przetargu model SFP9, będący policyjno-wojskowym wariantem bardzo popularnego na rynku cywilnym pistoletu VP9.

Wycofanie pistoletów P8 z wyposażenia armii nie wynika z faktu, że była to broń wadliwa. Po trzydziestu latach użytkowania oceniono po prostu, że konstrukcja ta nie odpowiada już dzisiejszym standardom technicznym i ergonomicznym. W momencie wprowadzania do służby model P8 uchodził za niezwykle solidny i nowoczesny, jednak upływ czasu jest bezlitosny nawet dla uzbrojenia, co wymusiło rozpisanie nowego przetargu dla Bundeswehry.

Nowy model P13 zasilany jest amunicją kalibru 9 × 19 mm z magazynku15-nabojowego. Zastosowano w nim mechanizm uderzeniowy typu striker-fired, gdzie funkcję kurka przejmuje sprężyna oddziałująca wprost na iglicę. Oddanie strzału wymaga nacisku na spust o sile 2,3 kg, podczas gdy w pistolecie P8 wartość ta wynosi aż 5,3 kg, Lekkość spustu znacznie zwiększa celność pierwszego strzału.

Konstrukcja z Czech jest fabrycznie przystosowana do instalacji celownika kolimatorowego, a wymienne panele boczne i chwyt pozwalają łatwo dopasować broń do dłoni żołnierza. Projektanci zrezygnowali z zewnętrznego bezpiecznika na rzecz systemu trzech automatycznych bezpieczników pasywnych, które odblokowują się tylko przy świadomym i pełnym naciśnięciu spustu. Rozwiązanie to gwarantuje bezpieczeństwo, a zarazem upraszcza obsługę i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu w stresie bojowym.

Żołnierze Bundeswehry dostaną pistolety P13 w kolorystyce Flat Dark Earth (FDE), które ważą 760 gramów, z lufą o długości 102 milimetrów. Bazowa wersja cywilna tej broni, czyli pistolet CZ P-10 C OR kosztuje w polskich sklepach od 3100 do 3350 zł brutto. Za wariant najbardziej zbliżony do wojskowego oryginału w odcieniu FDE trzeba zapłacić w Polsce około 3300 zł.