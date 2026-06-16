Warszawskie Targi Obronne. Z Kartą Warszawiaka wejdziesz za darmo

Podczas Warszawskich Targów Obronnych zaprezentuje się prawie 100 wystawców m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa, Grupa WB, TELDAT, Niewiadów Polska Grupa Militarna, Radiotechnika Marketing, Elbo, Guns Concept, Son of Gun, Hubertus Pro, Campus, Muzeum Wojska Polskiego, Miasto Stołeczne Warszawa czy Wydawnictwo Naukowe PWN.

W nowoczesnej przestrzeni Expo XXI swoją ofertę zaprezentują firmy m.in.:

z branży strzeleckiej,producenci noktowizji,producenci broni,strzelnic,

a także firmy działające w sektorze:

obronności,ratownictwa,bezpieczeństwa,ubezpieczeń,nowoczesnych technologii,

oraz te produkujące:

schrony,uzbrojenie i systemy bezzałogowe m.in. dla wojska i służb mundurowych,systemy zasilania dla pojazdów wojskowychczy profesjonalną łączność radiową.

Odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć prezentacje sprzętu i wyposażenia z obszaru bezpieczeństwa i obronności, a także poznać rozwiązania technologiczne wykorzystywane zarówno przez służby, jak i cywilów. Będzie to również doskonała okazja do bezpośrednich rozmów z ekspertami i praktykami, oraz posłuchania ciekawych pogadanek, co umożliwi zdobycie praktycznej wiedzy.

Sprzedaż biletów na dzień otwarty Warszawskich Targów Obronnych prowadzona jest online na stronie www.warszawskietargiobronne.pl. Cena biletów od 35 zł.

Organizatorzy przewidzieli specjalne udogodnienia dla mieszkańców Warszawy. Bezpłatne wejście przysługuje posiadaczom Karty Warszawiaka (również dla ich małoletnich dzieci) oraz pełnoletnim posiadaczom Karty Młodego Warszawiaka. Możliwe jest wygenerowanie bezpłatnego biletu bezpośrednio na miejscu targów – bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Jest to propozycja szczególnie atrakcyjna dla rodzin oraz osób, które chcą aktywnie i świadomie podchodzić do kwestii bezpieczeństwa.

Partnerzy strategiczni Warszawskich Targów Obronnych: ORLEN i Polska Grupa Zbrojeniowa.

Partnerzy wydarzenia: Aresspace, Boieng, GE Aerospace, WB Electronics, TELDAT, ICEYE, Niewiadów Polska Grupa Militarna, Radiotechnika Marketing, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Works11.