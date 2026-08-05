ABW szuka oficerów w internecie. Poseł pyta rząd o braki kadrowe i poważne zagrożenia

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na niespotykaną dotąd skalę szuka funkcjonariuszy operacyjnych przez ogólnodostępne portale rekrutacyjne.

Poseł domaga się od rządu wyjaśnień, czy nabór jest wynikiem planowej rozbudowy kontrwywiadu, czy też poważnych braków kadrowych w służbie.

W interpelacji pojawia się również pytanie o ryzyko, że otwarty nabór mogą wykorzystać obce służby specjalne do infiltracji polskiego kontrwywiadu.

Nietypowy nabór do kontrwywiadu. Dlaczego ABW szuka oficerów w internecie?

Poseł Bartosz Józef Kownacki zwrócił uwagę na szeroko zakrojoną, publiczną rekrutację prowadzoną przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ogłoszenia pojawiły się w ogólnodostępnych portalach, a dotyczą stanowisk funkcjonariuszy operacyjnych kontrwywiadu zarówno w centrali ABW, jak i w delegaturach terenowych.

Zdaniem posła, taka forma naboru jest nietypowa, ponieważ dotyczy najbardziej odpowiedzialnych zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa, a nie stanowisk administracyjnych. W swojej interpelacji podkreśla, że sytuacja ta rodzi pytania o rzeczywistą kondycję kadrową najważniejszej cywilnej służby specjalnej w Polsce.

Wzmacnianie służb czy desperacka próba łatania dziur? Poseł pyta o skalę wakatów

Autor interpelacji stawia kluczowe pytanie: czy publiczny nabór jest konsekwencją znacznych braków kadrowych, czy też wynika z decyzji o dynamicznej rozbudowie pionu operacyjnego. Jak wskazuje, opinia publiczna powinna wiedzieć, czy ABW ma obecnie potencjał adekwatny do skali zagrożeń, takich jak działania hybrydowe oraz aktywność rosyjskich i białoruskich służb specjalnych.

W związku z tym poseł domaga się od rządu informacji na temat dokładnego poziomu wakatów na stanowiskach operacyjnych. Chce również wiedzieć, ilu funkcjonariuszy odeszło ze służby w latach 2024–2026 i czy prowadzony nabór ma jedynie charakter uzupełniający, czy też służy odbudowie potencjału agencji.

Czy rekrutacja stwarza zagrożenie? Obawy o działania obcych wywiadów

W interpelacji poruszono również kwestię potencjalnego ryzyka związanego z publicznym charakterem rekrutacji. Poseł Bartosz Józef Kownacki pyta, czy rząd przeanalizował zagrożenie polegające na tym, że otwarte ogłoszenia mogą zostać wykorzystane przez obce służby specjalne.

Według niego, taka sytuacja stwarza obcym wywiadom okazję do identyfikowania i profilowania osób zainteresowanych służbą w polskim kontrwywiadzie, a nawet do nawiązywania z nimi kontaktu. Dlatego w jednym z pytań domaga się informacji, jakie środki bezpieczeństwa wdrożono, aby przeciwdziałać takiemu ryzyku.