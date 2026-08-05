Fatalny stan MOP-ów przy autostradach. Posłowie żądają natychmiastowych kontroli

Posłowie wskazują, że standardy sanitarne i techniczne na MOP-ach drastycznie spadły, co stwarza zagrożenie dla podróżnych.

Według autorów interpelacji obecny system nadzoru nad firmami sprzątającymi jest niewystarczający, zwłaszcza w okresach wzmożonego ruchu.

Parlamentarzyści domagają się przeprowadzenia ogólnopolskiego przeglądu stanu MOP-ów i pytają o konkretne plany naprawcze.

Posłowie opisują fatalny stan MOP-ów: „urągający podstawowym zasadom higieny”

W interpelacji skierowanej do ministra infrastruktury posłowie Patryk Wicher, Andrzej Adamczyk, Rafał Weber, Władysław Kurowski, Józefa Szczurek-Żelazko i Anna Paluch zwracają uwagę na pogarszający się stan techniczny i sanitarny miejsc obsługi podróżnych oraz parkingów przydrożnych. Podkreślają, że choć Polska może być dumna z rozwoju sieci dróg, to infrastruktura towarzysząca często pozostawia wiele do życzenia.

Zdaniem parlamentarzystów problem jest szczególnie widoczny w okresach wakacyjnych i świątecznych. Wskazują na przepełnione kosze na śmieci, zaniedbane toalety bez środków czystości oraz uszkodzone ławki czy wiaty. Taki stan określają jako „urągający podstawowym zasadom higieny i estetyki”, który stanowi nie tylko dyskomfort, ale również realne zagrożenie epidemiologiczne.

Kto jest odpowiedzialny za bałagan? Parlamentarzyści wskazują na luki w systemie nadzoru

Autorzy interpelacji sugerują, że obecny model nadzoru nad firmami zewnętrznymi, które na zlecenie GDDKiA odpowiadają za utrzymanie czystości, jest niewystarczający. W ich ocenie system ten zawodzi w okresach największego natężenia ruchu, kiedy to zapotrzebowanie na regularne sprzątanie i serwis jest największe.

Posłowie podkreślają, że zaniedbana infrastruktura negatywnie wpływa na wizerunek Polski w oczach zagranicznych turystów. Domagają się „natychmiastowej interwencji”, która ma na celu uszczelnienie systemu nadzoru i zwiększenie częstotliwości prac porządkowych, aby zapewnić podróżnym bezpieczne i czyste miejsca do odpoczynku.

Jakie kroki podejmie resort? Posłowie domagają się konkretnych danych i planów

W związku z przedstawionymi problemami posłowie skierowali do ministra infrastruktury pięć konkretnych pytań. Chcą wiedzieć, czy resort zleci w trybie natychmiastowym ogólnopolski przegląd techniczny i sanitarny wszystkich MOP-ów i parkingów. Pytają również o systemowe kroki w celu wzmocnienia nadzoru oraz o ewentualne renegocjacje umów z firmami sprzątającymi, aby wymusić na nich częstsze sprzątanie.

Parlamentarzyści domagają się także przedstawienia konkretnych danych. W interpelacji proszą o informacje na temat liczby kontroli przeprowadzonych w bieżącym roku oraz liczby i wysokości kar umownych nałożonych na firmy, które nie wywiązywały się ze swoich obowiązków.

Autorzy interpelacji oczekują od resortu infrastruktury przedstawienia nie tylko planów na natychmiastowe działania, ale również długofalowej strategii. W ostatnim z pytań dopytują, jakie kroki zostaną podjęte, aby polska infrastruktura przydrożna stała się „wizytówką nowoczesnego państwa”.