Pomogli uchodźcom z Ukrainy. Teraz fiskus żąda od nich podatku VAT

Wielu przedsiębiorców zaangażowało się w pomoc uchodźcom, a teraz stają przed problemem rozliczenia podatku VAT od otrzymanych świadczeń.

Sprawa jest na tyle skomplikowana, że jeden z sądów administracyjnych skierował pytania w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Posłanka domaga się od resortu finansów jasnego stanowiska i rozważenia wstrzymania postępowań do czasu ostatecznego wyroku.

Przedsiębiorcy odpowiedzieli na apel, a teraz toczą spory z fiskusem

W swojej interpelacji posłanka Krystyna Sibińska przypomina, że po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę państwo polskie apelowało do obywateli i przedsiębiorców o zaangażowanie w pomoc humanitarną. Jak wskazuje, wiele firm odpowiedziało na ten apel, udostępniając miejsca noclegowe i organizując wyżywienie dla osób uciekających przed wojną.

Problem pojawił się później. Zdaniem posłanki, część z tych przedsiębiorców prowadzi obecnie spory z organami podatkowymi. Dotyczą one obowiązku rozliczenia podatku VAT od świadczeń, które otrzymywali od wojewodów w ramach rekompensaty za udzieloną pomoc.

Poważne wątpliwości prawne i pytania do Trybunału Sprawiedliwości UE

Autorka interpelacji podkreśla, że sytuacja prawna jest niejasna, co potwierdza fakt, iż jeden z sądów administracyjnych skierował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ma to świadczyć o istnieniu „poważnych wątpliwości interpretacyjnych” co do tego, czy świadczenia te powinny być objęte podatkiem VAT.

W związku z tym Krystyna Sibińska pyta Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową o ich oficjalne stanowisko w tej sprawie. Chce również wiedzieć, czy resort analizuje skutki skierowania sprawy do TSUE i czy rozważa podjęcie działań systemowych po wydaniu przez trybunał orzeczenia.

Posłanka pyta o możliwe rozwiązania i wpływ na zaufanie do państwa

W interpelacji pojawiają się pytania o konkretne działania, które mogłoby podjąć ministerstwo. Posłanka dopytuje, czy rozważane jest wydanie objaśnień podatkowych lub interpretacji ogólnej, aby zapewnić jednolite stosowanie prawa w podobnych sprawach w całym kraju.

Kluczowe pytanie dotyczy możliwości zawieszenia prowadzonych postępowań podatkowych i egzekucyjnych do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez TSUE. Posłanka pyta również, czy ministerstwo analizowało, jak obecna praktyka fiskusa wpływa na zaufanie obywateli do państwa, zwłaszcza w kontekście ich reakcji na apele władz o udzielenie pomocy humanitarnej.