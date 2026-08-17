Pułapka w systemie kaucyjnym. Bony za butelki tracą ważność, a pieniądze przepadają

Posłanka zwraca uwagę, że cel ekologiczny jest osiągany, ale konsumenci tracą pieniądze z powodu zbyt krótkich terminów ważności bonów.

Pojawiają się wątpliwości, czy przepisy pozwalają na definitywne przepadanie kaucji, mimo że opakowanie wróciło do systemu.

W interpelacji padają pytania o to, co dzieje się z nieodebranymi środkami i kto na tym ostatecznie zyskuje.

Problem z krótkim terminem ważności. Posłanka interweniuje w sprawie bonów kaucyjnych

Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic w swojej interpelacji do ministra klimatu i środowiska poruszyła problem, z którym spotyka się coraz więcej Polaków. Jak wskazuje, do jej biura docierają sygnały od mieszkańców zaniepokojonych zasadami działania systemu kaucyjnego. Chodzi o bony wydawane przez automaty w zamian za zwrócone butelki i puszki. Okazuje się, że często mają one bardzo krótki, np. miesięczny, termin ważności.

W efekcie konsumenci, którzy nie zdążą zrealizować bonu na czas, tracą prawo do odzyskania wpłaconej wcześniej kaucji. Zdaniem posłanki, sytuacja ta budzi poważne wątpliwości. Cel środowiskowy systemu zostaje bowiem osiągnięty – opakowanie wraca do obiegu i jest przekazywane do recyklingu. Mimo to konsument traci swoje pieniądze wyłącznie z powodu upływu terminu ważności kuponu.

Co dzieje się z przepadającą kaucją? Kluczowe pytania do ministerstwa

Jedną z kluczowych kwestii poruszonych w interpelacji jest los pieniędzy z niezrealizowanych bonów. Anita Kucharska-Dziedzic pyta resort, czy środki te pozostają w systemie kaucyjnym, czy też stają się przychodem podmiotów handlowych, takich jak supermarkety czy dyskonty, które obsługują automaty.

Posłanka chce również wiedzieć, czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ogóle monitoruje ten problem i jego wpływ na prawa konsumentów. W interpelacji zawarto także pytanie o to, czy resort dysponuje szacunkami dotyczącymi skali zjawiska, czyli wartości kaucji, które nie zostały odebrane przez Polaków mimo prawidłowego zwrotu opakowań do systemu.

Potrzebne zmiany w systemie? Posłanka pyta o jednolite zasady i prawa konsumentów

W dokumencie padają konkretne propozycje rozwiązań, o które posłanka pyta ministerstwo. Chodzi między innymi o analizę wprowadzenia jednolitych, ogólnokrajowych zasad dotyczących realizacji bonów. Mogłyby one określać minimalny termin ich ważności lub nawet całkowicie je wyeliminować na rzecz zwrotu gotówki lub przelewu na konto bankowe klienta.

Anita Kucharska-Dziedzic dopytuje również, czy ministerstwo rozważa wprowadzenie mechanizmów, które pozwoliłyby odzyskać pieniądze z niewykorzystanego bonu już po upływie terminu jego ważności. Podstawowa wątpliwość dotyczy jednak samej zgodności z prawem obecnej praktyki. Posłanka pyta wprost, czy w ocenie resortu dopuszczalne jest definitywne wygaśnięcie prawa do odbioru kaucji, skoro konsument spełnił swój obowiązek i zwrócił opakowanie do systemu.