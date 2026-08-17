Bogdanka LUK Lublin rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Cel to mistrzostwo Polski?

Okrojony skład wicemistrzów Polski na start przygotowań

Pod okiem trenera Stephane'a Antigi pierwszy trening wicemistrza Polski w siatkówce rozpoczął się w poniedziałek, 17 sierpnia. Z powodu obowiązków reprezentacyjnych, w zajęciach wzięło udział zaledwie sześciu graczy z pierwszej drużyny: Mikołaj Sawicki, Jakub Wachnik, Mateusz Malinowski, Maciej Zając, Rafał Prokopczuk i Paweł Rusin. Reszta zawodników przebywa na zgrupowaniach swoich kadr narodowych, z którymi przygotowują się do mistrzostw poszczególnych kontynentów. Do zespołu mają dołączyć na przełomie września i października.

Polskę w mistrzostwach Europy reprezentować będą Marcin Komenda, Wilfredo Leon oraz Kewin Sasak. Ponadto w reprezentacji Bułgarii wystąpi Aleks Grozdanow, a we Francji – Mousse Gueye. O mistrzostwo Azji powalczą Japończycy Ran Takahashi i Tomohiro Ogawa, a Kanadyjczyk Daenan Gyimah zagra w mistrzostwach strefy NORCECA, których organizatorem w tym roku jest Kanada.

"W sobotę mieliśmy spotkanie integracyjne, a dziś już rozpoczęły się zajęcia i jak zwykle w tym początkowym okresie koncentrować się one będą na motoryce, ale nie zabraknie też stopniowo wprowadzanych elementów czysto siatkarskich, w czym, pod nieobecność kadrowiczów, w treningach wspierać nas będą gościnnie m.in. studiujący w Stanach Zjednoczonych syn Krzysztofa Ignaczaka Sebastian i Wiktor Nowak. Zapraszać też zamierzamy niektórych wychowanków naszej akademii. Takie problemy dotykają „topowe” zespoły, a my się do nich zaliczamy" - powiedział Maciej Krzaczek, wiceprezes klubu.

Jakie cele stawia przed sobą Bogdanka LUK Lublin?

Z uwagi na braki kadrowe, klub zrezygnował z rozgrywania wczesnych sparingów czy udziału w turniejach. Pierwszym poważnym sprawdzianem będzie październikowy turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. W pełnym już zestawieniu lubelska ekipa zagra najpierw z Fenerbahce Stambuł z Matthew Andersonem, a potem, w zależności od pierwszego wyniku, ze słoweńskim ACH Volley Lubljana lub PGE Projektem Warszawa. Ambicje klubu po wzmocnieniach są ogromne, zarówno w kraju, jak i w Europie, gdzie zespół rozstawiono w pierwszym koszyku podczas losowania Ligi Mistrzów. Grupowymi rywalami lublinian będą włoska Rena Werona, francuski Tours VB i zespół z eliminacji.

Włodarze klubu postawili przed sztabem i zawodnikami jasne zadania. Klub chce powalczyć o trzeci z rzędu finał rozgrywek krajowych i mistrzostwo Polski, a także osiągnąć lepszy rezultat w Lidze Mistrzów, gdzie w ubiegłym sezonie dotarł do ćwierćfinału. Co ciekawe, w drużynie znalazło się aż pięciu przyjmujących, ale tylko jeden libero – Tomohiro Ogawa. Zdaniem wiceprezesa klubu, przy ewentualnych problemach zdrowotnych zastąpić go będą mogli Paweł Rusin lub Ran Takahashi. Sezon ligowy Bogdanka LUK rozpocznie 17 października meczem na wyjeździe z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a 25 października zagra w Częstochowie z Aluronem CMC Wartą Zawiercie o Superpuchar Polski.