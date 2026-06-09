Prof. Marta Cartabia laureatką prestiżowej nagrody Fides et Ratio 2026

Fides et Ratio to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego honorujące osoby, które w swojej działalności naukowej i twórczej podejmują temat dialogu wiary i rozumu - jednego z kluczowych wyzwań współczesnej cywilizacji. Tegoroczną laureatką nagrody została prof. Marta Cartabia - wybitna włoska prawniczka i wykładowczyni akademicka, była prezes włoskiego Trybunału Konstytucyjnego, była minister sprawiedliwości Republiki Włoskiej, a obecnie przewodnicząca Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo.