Łączność cywilna i wojskowa a zagrożenia hybrydowe. Eksperci mówią, jak wygląda sytuacja

Zagrożenia hybrydowe na celowniku. Eksperci o współczesnych wyzwaniach

Zagrożenia hybrydowe to przemyślane działania, które łączą aspekty militarne i niemilitarne w tzw. szarej strefie, czyli bez formalnego wypowiedzenia wojny. Ich głównym zadaniem jest sianie zamętu, osłabienie struktur państwowych oraz realizacja określonych celów politycznych. Sposoby radzenia sobie z tymi wyzwaniami były tematem panelu, który poprowadził Mariusz Cielma z "Nowej Techniki Wojskowej".

W gronie ekspertów znaleźli się m.in. płk Artur Strużyk z Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, płk Piotr Adamski z Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6, Adam Kopertowski z L3harris Technologies Poland oraz kmdr rez. Lesław Romanowski z Grupy WB.

Zagrożenia w cyberprzestrzeni i działania podprogowe

Jak zauważył płk Piotr Adamski, zakłócenia i zagrożenia hybrydowe nie są zjawiskiem nowym, zwłaszcza dla środowiska wojskowego. W przeszłości dominowała łączność analogowa, którą łatwo było zakłócić prostymi metodami. Dziś sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. „Mamy, tak mogę powiedzieć, że to kompletnie inną skalę tych zagrożeń. Dziś mamy zagrożenia w cyberprzestrzeni zagrożenia walki elektronicznej w domenie informacyjnej. Po prostu deefake, wszystkie inne elementy, które są w środowisku cywilnym. I generalnie jako społeczeństwo jesteśmy zarzucani tym, by ograniczyć właściwe funkcjonowanie, a państwo wprowadzić w chaos. (...) Skala się zwiększa. Dzisiaj, jak sobie popatrzymy też na wojnę w Ukrainie, jak to wygląda, to te zagrożenia hybrydowe to często my nazywamy to jako wojskowi, że to są działania podprogowe, czyli tak naprawdę jeszcze nie wojna, ale tak już naprawdę jesteśmy atakowani” - tłumaczył oficer.

Jego zdaniem kluczową zmianą jest zatarcie granic między sferą wojskową a cywilną jeśli chodzi o współpracę. Wojsko dysponuje odpowiednimi zabezpieczeniami, podczas gdy sektor cywilny wciąż ma mniejszą świadomość istniejących ryzyk.

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Nowe technologie i doświadczenia z Ukrainy w walce z zagrożeniami

Płk Artur Strużyk potwierdził, że skala zagrożeń znacząco wzrosła i konieczne jest wyciąganie wniosków m.in. z doświadczeń ukraińskich. Zapytany o rolę sztucznej inteligencji zaznaczył, że jest to nowe narzędzie, które może zrewolucjonizować systemy łączności. Podkreślił również wagę współdziałania rozwiązań wojskowych i cywilnych. „Natomiast w ciągu ostatnich lat, kiedy zwiększyły się, zmieniły się zagrożenia, tak jak, też zwiększyła się skala, zmienił się troszeczkę rodzaj tych zagrożeń. Nauczyliśmy się korzystać z doświadczeń tych, którzy musieli stawić czoła otwartym i prawdziwym zagrożeniom. Temu, co się dzieje na tak, na prawdziwym froncie wojennym, czyli z doświadczeń troszeczkę ukraińskich, ale również korzystaliśmy z doświadczeń i z jak gdyby z pewnego rozwoju i zwiększenia świadomości” dodał ekspert.

Narzędzia i systemy dla bezpieczeństwa: Grupa WB i L3harris Technologies

Z kolei kmdr rez. Lesław Romanowski zaznaczył rolę swojej firmy w dostarczaniu odpowiednich technologii. „My jesteśmy dostawcą tych narzędzi.Grupa WB dostarcza bardzo duże spektrum systemów gotowych systemów, ale też systemów, które szybko reagują na potrzeby potrzeby Sił Zbrojnych" wyjaśnił doradca zarządu RADMOR.

Łączność między służbami a wojskiem w czasie pokoju

Adam Kopertowski odniósł się natomiast do kwestii kryptografii i interoperacyjności. „Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i kryptografię, jesteśmy w stanie dostarczać produkty, które można przekazywać dla Straży Granicznej, dla Policji. Nasze radiostacje umożliwiają wymianę informacji w trybach, które zapewniają łączność interoperacyjną pomiędzy platformami bojowymi, czyli tą armią wojskami operacyjnymi a służbami i jednostkami, które mogą działać również w czasie pokoju” podsumował przedstawiciel L3harris Technologies Poland.