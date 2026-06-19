Złote Gardy wręczone na wielkiej gali. Znamy laureatów nagród Portalu Obronnego

Podsumowaniem intensywnego dnia obfitującego w rozmowy branżowe, pokazy innowacyjnych technologii dla ekspertów oraz debaty o perspektywach krajowego i globalnego sektora militarnego była oficjalna ceremonia przyznania statuetek Portalu Obronnego, znanych szerzej jako Złote Gardy.

Projekt ten ma na celu przede wszystkim wyrażenie uznania dla przedstawicieli wojska i zasłużonych obywateli. Kapituła nagradza także przedsiębiorstwa oraz organizacje, które wnoszą znaczący wkład w budowanie siły obronnej państwa polskiego. Statuetki stanowią formę podziękowania za różnorodne zasługi na wielu polach działalności związanej z bezpieczeństwem narodowym.

Laureatami zostają wybitne podmioty gospodarcze i specjaliści sektora zbrojeniowego. To właśnie dzięki ich staraniom krajowa myśl technologiczna zyskuje uznanie na rynkach zagranicznych, a Polska staje się liderem we wdrażaniu nowatorskich systemów obronnych. Uhonorowano również te osoby, które swoją codzienną aktywnością zawodową dają świadectwo głębokiego patriotyzmu i realnie podnoszą poziom naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Podczas wydarzenia transmitowano na żywo przebieg targów odbywających się w stołecznym obiekcie Expo XXI. W kuluarach dyskutowano o wielu istotnych kwestiach dla branży, przypominając między innymi znane stwierdzenie, że „To nie jest tak, że Polska Grupa Zbrojeniowa jest Świętym Mikołajem”, co dodatkowo obrazowało realizm towarzyszący debatom prowadzonym na tegorocznych Warszawskich Targach Obronnych.

Przyznawane odznaczenia są także doskonałym sposobem na oddanie hołdu wojskowym oraz osobom cywilnym wykazującym się niezwykłą odwagą. Mowa tu o bohaterach ratujących zdrowie i życie współobywateli w sytuacjach absolutnie krytycznych, którzy nierzadko ryzykują przy tym własnym przetrwaniem. Stanowi to najwyższy wyraz szacunku dla ludzi bezkompromisowo stawiających honor na pierwszym miejscu.

Najwięcej emocji budzi jednak zawsze statuetka przyznawana bezpośrednio w wyniku głosowania publiczności. Zwycięzcę lub zwyciężczynię wyłonioną przez czytelników Portalu Obronnego ogłoszono 19 czerwca w trakcie uroczystego finału zorganizowanego w centrum targowym Expo XXI.

Poniżej przedstawiamy kompletne zestawienie tegorocznych triumfatorów:

Początkowe trofeum z rąk pierwszej wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, profesor Marty Postuły, powędrowało do Fabryki Broni „Łucznik” - Radom Sp. z o.o. . Przedsiębiorstwo nagrodzono za karabinek GROT A3, doceniając tym samym niezawodność, innowacyjność i najwyższą jakość sprzętu. Wyróżnienie przyznano za stworzenie autorskiego projektu polskiej broni automatycznej, która gwarantuje przewagę taktyczną i posiada ogromny potencjał eksportowy.

. Przedsiębiorstwo nagrodzono za karabinek GROT A3, doceniając tym samym niezawodność, innowacyjność i najwyższą jakość sprzętu. Wyróżnienie przyznano za stworzenie autorskiego projektu polskiej broni automatycznej, która gwarantuje przewagę taktyczną i posiada ogromny potencjał eksportowy. Następnie ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose uhonorował Lindę i Roberta Ollisów, rodziców zmarłego sierżanta sztabowego Michaela Ollisa, a także kapitana rezerwy Karola Cierpicę. Uzasadniono to w sposób następujący: „Za przypieczętowany krwią i najwyższym poświęceniem dowód polsko-amerykańskiego braterstwa broni. Oraz za konsekwentne działania na rzecz zachowania pamięci o bohaterstwie sierżanta sztabowego Michaela Ollisa i wyjątkowej więzi łączącej żołnierzy Polski i Stanów Zjednoczonych”.

Kolejny laur otrzymała krajowa Straż Graniczna. W argumentacji podkreślono: „Od jesieni 2021 r. ochrona i obrona granicy z Białorusią to zadanie wielu służb mundurowych. Największy wysiłek w realizacji tego zadania ponosi jednak Straż Graniczna. Ta nagroda jest wyrazem uznania dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – za poświęcenie służbie i umiejętne pozostawanie w cieniu”. Statuetkę przekazał redaktor naczelny gazety „Super Express” Grzegorz Zasępa.

Statuetkę odebrał także szef zarządu Targów Kielce SA, doktor Andrzej Mochoń. Wyróżnienie to wręczał mu prezes zarządu TIM SA Rafał Arciszewski. Doceniono wysiłki włożone w budowę i ugruntowanie globalnej pozycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. To właśnie dzięki tym wieloletnim działaniom kieleckie wydarzenie od niemal trzech i pół dekady skutecznie gromadzi liderów zbrojeniowych z całego świata.

Kolejną nagrodzoną instytucją była Huta Stalowa Wola SA . Spółkę uhonorowano za przewodniczenie grupie pracującej nad nowoczesnym polskim Bojowym Wozem Piechoty „Borsuk”. Konstrukcja ta docelowo zapewni polskim wojskowym znacznie lepszą osłonę przed ładunkami wybuchowymi oraz skuteczniejsze wsparcie ogniowe w trakcie starć. Trofeum na scenie przekazał wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.

. Spółkę uhonorowano za przewodniczenie grupie pracującej nad nowoczesnym polskim Bojowym Wozem Piechoty „Borsuk”. Konstrukcja ta docelowo zapewni polskim wojskowym znacznie lepszą osłonę przed ładunkami wybuchowymi oraz skuteczniejsze wsparcie ogniowe w trakcie starć. Trofeum na scenie przekazał wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. W dalszej kolejności doceniono spółkę ICEYE Polska Sp. z o. o. za wybudowanie największej na globie sieci satelitów obserwacyjnych, gwarantujących błyskawiczny dostęp do informacji kosmicznych. System ten znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa narodowego oraz usprawnia pracę jednostek zarządzania kryzysowego podczas operacji w terenie. Statuetkę wręczyła Aleksandra Rabenda, sprawująca funkcję wiceprezesa zarządu TIME SA.

Kolejne wyróżnienie otrzymał z rąk szefowej Portalu Obronnego Marii Olechy-Lisieckiej generał dywizji Karol Molenda. Twórca wojsk cybernetycznych awansował niedawno na stanowisko doradcy strategicznego dowódcy NATO do spraw transformacji. W oficjalnym komunikacie zaznaczono: „Za utworzenie i dowodzenie Komponentem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni – nowoczesną formacją odpowiadającą za ochronę państwa przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Uznaniem dla skuteczności tych działań było powierzenie Generałowi funkcji Doradcy Strategicznego Dowódcy NATO do spraw Transformacji”.

Na scenie pojawił się również generał broni Maciej Klisz, pełniący obowiązki Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojskowego tego awansowano ostatnio na szefa sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum. Otrzymał on statuetkę z następującym uzasadnieniem: „Za ponad pięć lat skutecznego dowodzenia w obliczu wojny toczącej się tuż za granicami Polski. Konflikt ten niemal każdego dnia wymaga zaangażowania Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a odpowiedzialność za koordynację tych działań spoczywa na Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych”.

Triumfował także dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, generał broni profesor doktor habilitowany nauk medycznych Grzegorz Gielerak. Jak podano w oficjalnym stanowisku, wyróżnienie to przyznano: „Za konsekwentne upowszechnianie wiedzy z zakresu medycyny pola walki oraz budowanie świadomości znaczenia medycznej odporności państwa. Działania te przekładają się na lepsze przygotowanie systemu do ratowania życia i zdrowia w sytuacjach kryzysowych oraz konfliktach zbrojnych”. Nagrodę osobiście wręczył wiceprezydent Warszawy Tomasz Mencina.

Zgodnie z bezpośrednią decyzją internautów śledzących Portal Obronny, prestiżowa Złota Garda powędrowała ostatecznie do kaprala Mateusza. Wojskowy reprezentujący na co dzień Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej jako pierwszy obywatel Polski w historii wygrał amerykańskie zawody Best Warrior Competition, udowadniając doskonałe przygotowanie i ogromne umiejętności krajowych żołnierzy na arenie międzynarodowej. Co jednak godne podkreślenia, zdecydował się on przekazać nagrodę innemu nominowanemu, czyli st. post. Łukaszowi Schönowi. To policjant z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Bohater czasu pokoju, który bez wahania wskoczył w ogień i uratował z płonącego budynku 17 osób, pokazując, co znaczy służba i poświęcenie.