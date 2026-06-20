Warszawskie Targi Obronne z kolejną edycją. Ujawniono dokładną datę

Warszawskie Targi Obronne 2027. Organizatorzy zapowiadają powrót

Inauguracyjna odsłona Warszawskich Targów Obronnych trwała od 19 do 20 czerwca w przestrzeniach stołecznego EXPO XXI. Inicjatywa ta zgromadziła potężną społeczność profesjonalistów z sektora zbrojeniowego, a także miłośników militariów i zagadnień związanych z cywilnym bezpieczeństwem. Spotkanie zagwarantowało przestrzeń do licznych dyskusji panelowych oraz dało szansę na dzielenie się cenną wiedzą o krajowej i międzynarodowej branży obronnej.

Organizatorzy oficjalnie potwierdzili, że projekt doczeka się kolejnej odsłony. Jak poinformował redaktor naczelny „Super Expressu” oraz dyrektor generalny wydarzenia Grzegorz Zasępa, kolejne Warszawskie Targi Obronne zaplanowano na 24-26 czerwca 2027 roku.

Szkolenia z ratowania życia podczas drugiej doby Warszawskich Targów Obronnych

Kolejny dzień Warszawskich Targów Obronnych wystartował od merytorycznych dyskusji na temat ochrony ludzkiego życia. Zgromadzeni goście z wielkim zainteresowaniem przyswajali metody udzielania podstawowej pomocy medycznej i trenowali sprawne reagowanie na niespodziewane sytuacje kryzysowe. Zwracano uwagę na fakt, że podczas zagrożenia każdy ułamek czasu ma ogromne znaczenie, a kompetencje przydatne przed dotarciem wyspecjalizowanych służb ratowniczych okazują się bezcenne. Specjaliści jednym głosem akcentowali, że znajomość ryzyk oraz bazowe umiejętności interwencji są równie istotne co nowoczesne wyposażenie armii. „Bezpieczeństwo to nie tylko broń i wojsko, to także nasza wiedza i umiejętność szybkiego działania w obliczu niebezpieczeństwa” – podkreślali prelegenci, jak informuje organizator wydarzenia. Rozmowy dotykały także kwestii osobistego bezpieczeństwa i technik samoobrony, co doskonale obrazuje rosnącą potrzebę Polaków do zdobywania praktycznej wiedzy z zakresu obronności.

Wojska obrony cyberprzestrzeni. Generał Chmielewski o realiach służby

Wystąpienie gen. bryg. Mariusza Chmielewskiego, który dowodzi Komponentem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, wzbudziło ogromne emocje wśród publiczności. Debata miała początkowo dotyczyć wyłącznie zabezpieczeń w sieci, jednak płynnie zmieniła się w pasjonującą historię o funkcjonowaniu elitarnych jednostek do spraw cybernetycznych. Dowódca szczegółowo opisał predyspozycje wymagane do toczenia walki w cyfrowym środowisku. Akcentował rolę żelaznej dyscypliny, kształtowania silnej psychiki i pokazywał, w jaki sposób sport pozwala opanować nerwy przy podejmowaniu strategicznych kroków. „W cyberwojnie wróg jest niewidzialny, a stawka jest ogromna. Potrzebujemy ludzi nie tylko inteligentnych, ale i wytrzymałych psychicznie” – mówił generał.

Bezpieczeństwo lokalne i walka z dezinformacją na panelach ekspertów

Istotnym punktem harmonogramu była dyskusja o budowaniu lokalnego bezpieczeństwa i działaniach takich jak straże sąsiedzkie. Jarosław Walczuk oraz Łukasz Osiecki mocno zaznaczali, że w początkowej fazie każdego kryzysu najważniejsza okazuje się pomoc ze strony najbliższego otoczenia. Prelegenci analizowali metody tworzenia skutecznych grup wsparcia, nawiązywania relacji i przygotowywania obywateli do nagłych zdarzeń. Paneliści doszli do jasnych wniosków: „Prawdziwe bezpieczeństwo zaczyna się od relacji międzyludzkich i gotowości do wzajemnej pomocy. Bez silnej społeczności nawet najlepszy sprzęt wojskowy nie zapewni pełnej ochrony” – podsumowano podczas panelu.

Po chwili przerwy przestrzeń targowa trafiła w ręce miłośników zabytkowego oręża. Temat przewodni „Kolekcjonerstwo broni. Czy to dobra inwestycja?” zgromadził potężną grupę słuchaczy. Fachowcy tłumaczyli, jak wyglądają procedury zdobywania pozwoleń i jak funkcjonuje dzisiejszy rynek historycznych militariów. Poruszono również aspekt ekonomiczny tego hobby. Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że chociaż unikatowe przedmioty mogą przynieść spore zyski finansowe, to zgłębianie tego tematu wymaga przede wszystkim determinacji, gigantycznej wiedzy i cierpliwości w pozyskiwaniu eksponatów.

Końcowy etap wydarzenia skupiał się na narastającym zjawisku dezinformacji i powstrzymywaniu rozprzestrzeniania fałszywych treści. Twórcy medialni rozkładali na czynniki pierwsze proces generowania manipulacji przez portale społecznościowe i klasyczne środki masowego przekazu. Zgromadzeni zwracali uwagę na konieczność sprawdzania faktów oraz oddzielania obiektywnych danych od osobistych komentarzy. W dobie algorytmów sztucznej inteligencji powstrzymanie fali kłamstw stanowi jedno z najważniejszych zadań dla współczesnych dziennikarzy oraz samych czytelników. „To wojna o umysły, w której każdy z nas jest żołnierzem. Musimy być czujni i weryfikować to, co widzimy i czytamy” – przestrzegali eksperci.