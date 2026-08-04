Polacy masowo wymieniali piece na gazowe. Teraz zapłacą nowy podatek? Jest interpelacja

Poseł alarmuje, że od 2027 roku ma zostać wprowadzony nowy podatek dla osób, które ogrzewają swoje domy gazem.

Parlamentarzysta nie kryje oburzenia, wskazując, że rząd najpierw dotował wymianę pieców na gazowe, a teraz zamierza karać za ich używanie.

W interpelacji poruszono również temat wysokich rachunków za energię, 23% stawki VAT oraz kontrowersyjnej opłaty za tzw. wylesienie.

„To jakieś kuriozum”. Poseł pyta o nowy podatek dla posiadaczy pieców gazowych

Poseł Robert Dowhan w interpelacji skierowanej do ministerstwa klimatu i środowiska ostro krytykuje plany wprowadzenia od 2027 roku nowej opłaty za ogrzewanie domu gazem. Parlamentarzysta zwraca uwagę na brak konsekwencji w działaniach rządu. „Jeszcze niedawno ludzi bombardowano informacjami, aby wyrzucali "kopciuchy" i przechodzili na ogrzewanie gazowe. Nawet były specjalne programy i dofinansowania” – czytamy w dokumencie.

Zdaniem posła, obecna polityka jest niezrozumiała i sprawia, że obywatele mogą czuć się oszukani. Jak stwierdził, rząd zamiast walczyć z osobami palącymi węglem, śmieciami czy mokrym drewnem, uderza w tych, „którym jeszcze niedawno kazano przechodzić na ogrzewanie gazowe”. Całą sytuację określił mianem „kuriozum”.

„Rachunki grozy” i 23% VAT. Parlamentarzysta krytykuje politykę cenową państwa

W interpelacji poruszono również problem wysokich kosztów energii. Poseł Robert Dowhan pisze o „rachunkach grozy”, porównując ceny do tych w luksusowych hotelach. Zwraca uwagę, że państwo dodatkowo obciąża obywateli, doliczając do wysokich cen 23% podatku VAT.

„To jest szaleństwo. Jak mamy to tłumaczyć ludziom?” – pyta parlamentarzysta w swoim piśmie do resortu. Jego zdaniem obecna polityka cenowa jest trudna do zaakceptowania i wymaga pilnej reakcji ze strony rządu.

Co z opłatą za wylesienie? Poseł domaga się zawieszenia kontrowersyjnej ustawy

Oprócz kwestii ogrzewania gazowego, poseł poruszył także temat ustawy nakazującej płacenie za tzw. wylesienie. W jego ocenie jest to „czyste złodziejstwo i okradanie ludzi w świetle prawa”. Poseł domaga się natychmiastowego wycofania lub przynajmniej zawieszenia tych przepisów.

Robert Dowhan w swojej interpelacji krytycznie odnosi się również do działalności Lasów Państwowych. Pyta, czy publiczne pieniądze nadal mają wspierać „kapliczki, billboardy i fanaberie Lasów Państwowych”, zamiast zostać przeznaczone na realne potrzeby obywateli i samorządów.

Poseł Robert Dowhan w swoim piśmie do ministerstwa podkreślił, że oczekuje konkretnych odpowiedzi, a nie unikania odpowiedzialności poprzez stwierdzenia takie jak „pracujemy”, „nie da się” albo „to Unia wymaga”.