Aktualizacja, godz. 13

W najnowszym komunikacie Naczelna Izba Aptekarska poinformowała: "Wygląda na to, że awarię udało się opanować, poszczególne kraje Austria, Węgry, Portugalia, Norwegia, w tym również Polska - wróciły lub wracają do pełnego działania. Będziemy wyjaśniać i sprawdzać przyczyny awarii NMVS, oraz informować o stanowiskach innych instytucji w tej sprawie."

Wcześniej informowaliśmy:

Funkcjonowanie europejskiego mechanizmu potwierdzającego legalność produktów leczniczych uległo nagłemu załamaniu. Usterka uderzyła bezpośrednio w punkty apteczne oraz potężne hurtownie farmaceutyczne, co drastycznie skomplikowało ich standardową działalność.

O kryzysowej sytuacji oficjalnie powiadomiła Naczelna Izba Aptekarska. Przedstawiciele samorządu zawodowego wystosowali do pacjentów pilną wiadomość:

"AWARIA SYSTEMU PLMVS. Trwa ogólnoeuropejska awaria systemu PLMVS nadzorowanego przez Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków. Awaria dotyczy aptek i hurtowni farmaceutycznych. System praktycznie nie działa lub działa z olbrzymimi opóźnieniami w weryfikacji. Znacząco wydłuża to czas obsługi pacjentów w aptekach, a nawet ją paraliżuje. Farmaceuci nie mają na to żadnego wpływu, prosimy o cierpliwość."

Proces wydawania medykamentów uległ bardzo dużemu wydłużeniu, a w niektórych placówkach aptekarze musieli całkowicie wstrzymać obsługę kupujących.

Głównym zadaniem platformy PLMVS jest weryfikacja autentyczności preparatów medycznych, co jest niezbędne dla zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego klientów. Brak łączności z tą bazą wymusza wstrzymanie procedur sprzedaży, ponieważ bez systemu nie da się potwierdzić wiarygodności leku.

Pracownicy aptek wyraźnie zaznaczyli, że zaistniały paraliż technologiczny leży całkowicie poza ich kontrolą. Aptekarzom oraz pacjentom pozostaje wyłącznie cierpliwe czekanie na naprawę infrastruktury przez administratorów.