Jak działa system kaucyjny w Polsce?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że system kaucyjny opiera się na przejrzystych zasadach. Wartość kaucji towarzyszy opakowaniu od momentu zakupu napoju przez klienta aż do chwili zwrotu opakowania. Po zakupie napoju i zapłaceniu kaucji, kwota ta trafia do obiegu, a po zwrocie opakowania zostaje zwrócona klientowi. Dzięki temu mechanizmowi ograniczone są możliwości wyłudzeń i nieprawidłowości.

Kaucja a eksport – co warto wiedzieć?

W systemie kaucyjnym kluczowe jest, aby każda ze stron dążyła do jego szczelności i przejrzystości. Kaucja w systemie podąża tylko w jednym kierunku – nie ma możliwości żądania jej zwrotu wstecznego. W przypadku eksportu, przedsiębiorca nie oznakowuje opakowań znakiem kaucji, nie pobiera jej od hurtownika i nie przekazuje jej operatorowi.

Czy system kaucyjny przypomina karuzele VAT-owskie?

W mediach pojawiły się opinie, które porównują system kaucyjny do tzw. karuzel VAT-owskich. Sugerują one możliwość wyłudzeń kaucji poprzez sprzedaż i naliczanie kaucji zamiast deklarowanego eksportu, lub mechanizmy wynikające z wstecznego zwracania kaucji przy eksporcie. Nie znajdują one żadnego potwierdzenia w istniejących przepisach.

Decyzje przedsiębiorców a obowiązki prawne

Już na początku łańcucha dostaw przedsiębiorca musi zdecydować, czy jego produkcja jest przeznaczona na eksport czy na rynek krajowy. W przypadku eksportu, przepisy dotyczące kaucji nie są stosowane, a opakowania nie są oznakowane znakiem kaucji. Jeśli przedsiębiorca zadeklaruje eksport, ale przeznaczy towar na rynek wewnętrzny i pobierze kaucję, złamie prawo i narazi się na odpowiedzialność karną.

Zwrot wsteczny – mit czy rzeczywistość?

Opisywane w mediach sposoby potencjalnych oszustw opierają się na mylnym założeniu, że istnieje mechanizm zwrotu wstecznego kaucji. Tymczasem w przepisach dotyczących systemu kaucyjnego nie istnieje żadna podstawa prawna do żądania zwrotu wstecznego. Kaucję pobiera się w całym łańcuchu dostaw – jeśli ktoś kupuje opakowania oznakowane znakiem kaucji, musi w tym momencie zapłacić kaucję. Jeśli potem zdecyduje się sprzedać towar za granicę, ponosi stratę równą wysokości kaucji i nie ma ustawowej podstawy do roszczenia zwrotu.

Kto zyskuje na systemie kaucyjnym?

Logika systemu kaucyjnego jest bardzo prosta. Kaucja podąża razem z opakowaniem napoju przez cały łańcuch dostaw. System jest tak zbudowany, że na każdym etapie łańcucha dostaw podmioty same pilnują prawidłowości obiegu kaucji tak, by jej wartość przenieść razem z produktem na kolejne ogniwo łańcucha – od hurtownika, przez sklep, klienta detalicznego – aż po zwrot opakowania i odzyskanie przez klienta kaucji. Opisywane w mediach formy oszustw oznaczałyby więc nie tylko łamanie prawa, ale też działania oszusta lub poszczególnych podmiotów rynkowych na własną niekorzyść.

Źródło PAP.

Źródłowa depesza PAP

6