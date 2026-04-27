Co oznacza decyzja UOKiK dla Travelplanet.pl?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował się ukarać Travelplanet.pl grzywną wynoszącą 647 tysięcy złotych. Decyzja ta wynika z faktu, że firma wprowadzała klientów w błąd, prezentując nieaktualne ceny wycieczek na swojej stronie internetowej. Informacje o cenach wycieczek, które pojawiały się w wynikach wyszukiwania, wprowadzały konsumentów w błąd, ponieważ po wejściu w szczegóły wyjazdu cena okazywała się inna. W momencie, gdy klienci zagłębiali się w szczegóły oferty, okazywało się, że rzeczywista cena różniła się od tej pierwotnie podanej.

Jakie były rozbieżności w cenach?

W trakcie jednego z badanych okresów, na 100 sprawdzonych wycieczek, aż w 47 przypadkach cena w szczegółach oferty była średnio o 329 złotych wyższa na osobę niż w wynikach wyszukiwania. Największa różnica dotyczyła wówczas wyjazdu do Dubaju i wynosiła aż 4730 zł. W wynikach wyszukiwania cena wynosiła 4293 złote, natomiast w szczegółach wycieczki była to już kwota 9023 złote.

Co jeszcze wykazało postępowanie?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zauważył, że w niektórych przypadkach ceny nie uwzględniały obowiązkowych składek na turystyczny fundusz gwarancyjny. Chociaż firma zmieniła tę praktykę w trakcie postępowania, obecnie ceny obejmują już te składki. Działanie Travelplanet.pl sprawiało, że konsumenci byli wprowadzani w błąd co do ceny imprezy turystycznej. Prezes Urzędu, Tomasz Chróstny, podkreślił, że cena jest kluczowym czynnikiem dla konsumentów przy wyborze usług turystycznych.

Jakie są dalsze kroki dla Travelplanet.pl?

Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest jeszcze prawomocna, co oznacza, że Travelplanet.pl ma możliwość odwołania się do sądu. Niemniej jednak, firma musi poinformować o decyzji na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, a także zmienić swoje praktyki, aby uniknąć dalszych naruszeń praw konsumentów. Prezentowanie na stronach internetowych i w wyszukiwarkach aktualnych i kompletnych cen, bez konieczności ich weryfikowania przez konsumentów, to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy.

Źródło PAP.