Przed południem na gdańskim lotnisku wylądował samolot z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz jego delegacją. Pierwszym punktem wizyty było odwiedzenie Wojskowego Cmentarza Francuskiego na Siedlcach, gdzie spoczywają między innymi żołnierze wojsk napoleońskich. Następnie prezydent Macron spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem przy Złotej Bramie. Premier pokazał prezydentowi tablicę upamiętniającą prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, który został zamordowany w tym miejscu w styczniu 2019 roku. Po tym symbolicznym geście obaj politycy przeszli ulicą Długą w kierunku Domu Uphagena, gdzie towarzyszył im tłum mieszkańców i turystów.

Gdańszczanie i uczniowie z Gdyni witają prezydenta Francji

Wśród witających prezydenta Macrona była pani Danuta z Gdańska, która powiedziała: „Vive la France!”. Wyjaśniła, że Francja wiele dla niej znaczy, ponieważ jej córka wyjechała tam w 1988 roku i otrzymała wsparcie od Francuzów podczas studiów. Prezydenta Francji przywitali również uczniowie z dwóch gdyńskich szkół, gdzie uczą się języka francuskiego: Szkoły Podstawowej nr 13 oraz École Française. Trzymali transparenty oraz kwiaty w barwach Francji.

Jedna z nauczycielek powiedziała: „Przyjechaliśmy, żeby spotkać się z prezydentem. Najpierw byliśmy na cmentarzu francuskim, gdzie wcześniej hołd oddawali François Mitterrand oraz prezydent Charles de Gaulle”. Nauczycielka języka francuskiego, pani Dorota, dodała, że to „bardzo ważne wydarzenie” dla uczniów obu szkół. „Specjalnie uczyliśmy się hymnu francuskiego na tę okazję” – zaznaczyła. Dodała, że codziennie na lekcjach rozmawiają o Francji, która jest dla nich ważna.

Co jeszcze zaplanowano podczas wizyty?

W ramach I Polsko-Francuskiego Szczytu Międzyrządowego zaplanowano również złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970. Prezydent Macron i premier Tusk zwiedzili wystawę w Europejskim Centrum Solidarności oraz umieścili zawieszki na Ścianie Wolności. W Europejskim Centrum Solidarności odbyła się także ceremonia wręczenia Nagrody im. Bronisława Geremka, przyznawanej osobom szczególnie zasłużonym dla relacji polsko-francuskich.

Źródło PAP.