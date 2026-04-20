Te cele charytatywne wybierają Polacy

Zgodnie z najnowszym raportem ''Barometr Humanitarny 2026'', aż 85 procent Polaków w ciągu ostatniego roku zaangażowało się w co najmniej jedną formę działalności charytatywnej. Najczęściej wybieranymi obszarami wsparcia są zdrowie i leczenie oraz pomoc dla osób z krajów dotkniętych klęskami żywiołowymi. Polacy kierują się głównie potrzebą serca, choć wielu z nich uważa, że wsparcie powinno przede wszystkim trafiać do rodaków.

Czy Polacy zmieniają zdanie na temat pomocy uchodźcom?

W badaniu zauważono, że 47 procent respondentów twierdzi, że Polska powinna przede wszystkim wspierać swoich obywateli, argumentując to licznymi problemami wewnętrznymi. W porównaniu do zeszłego roku, kiedy to stanowisko podzielało 53 procent, można zauważyć pewną zmianę w postawach. Deklarowana gotowość do wspierania uchodźców wzrosła do 47 procent, a migrantów do 39 procent.

Jak Polacy postrzegają konflikt w Strefie Gazy?

Raport dotyka także kwestii świadomości Polaków odnośnie konfliktu w Strefie Gazy. 31 procent badanych przyznaje, że w ciągu ostatniego roku nie dotarły do nich żadne informacje na temat wojny w tym regionie. Co więcej, 67 procent źle ocenia działania rządu Izraela, zwłaszcza w kontekście ochrony ludności cywilnej. Jednocześnie 45 procent respondentów uważa, że polskie władze nie zrobiły wystarczająco dużo, aby przeciwdziałać ludobójstwu w Strefie Gazy.

Czy Polska powinna przyjmować poszkodowanych z Strefy Gazy?

Ponad połowa Polaków jest zdania, że Polska powinna przyjmować na leczenie osoby poszkodowane z Strefy Gazy, które nie mogą uzyskać pomocy na miejscu. Przeciwnego zdania jest tylko 18 procent badanych. Dla 56 procent ankietowanych pomoc to przede wszystkim chęć dzielenia się z innymi, a połowa z nich wierzy, że dobro powraca. Dla 37 procent to kwestia wychowania.

Źródło PAP.