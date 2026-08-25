Niskie kary za wykroczenia już nie odstraszają? Posłanka domaga się waloryzacji grzywien i mandatów

Zdaniem obywateli, z powodu inflacji i wzrostu płac, obecne grzywny nie stanowią już dotkliwej kary za wykroczenia.

Posłanka w swojej interpelacji wskazuje na konkretne przepisy i domaga się informacji o rządowych analizach w tej sprawie.

Wśród pytań do ministrów pojawiła się kwestia wprowadzenia stałego mechanizmu waloryzacji mandatów, powiązanego z inflacją.

Obywatele alarmują: Mandaty straciły swój prewencyjny charakter

Do biura poselskiego posłanki Małgorzaty Pępek zgłaszają się obywatele, którzy wskazują na problem nieadekwatności kar za wykroczenia do obecnej sytuacji gospodarczej. Jak czytamy w interpelacji, w ich ocenie obowiązujące od lat stawki utraciły swój prewencyjny charakter.

Według autorki pisma, wzrost inflacji, wynagrodzeń oraz ogólnych kosztów życia sprawił, że wiele sankcji finansowych nie jest już wystarczająco dolegliwą konsekwencją łamania prawa. Problem dotyczy zarówno grzywien nakładanych przez sąd, jak i mandatów wystawianych w postępowaniu mandatowym.

Jakie są obecne stawki? Posłanka przywołuje konkretne przepisy

Posłanka Małgorzata Pępek w swoim piśmie do ministrów przypomina o obowiązujących ramach prawnych. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, grzywnę można wymierzyć w wysokości od 20 zł do 5000 zł, chyba że inne przepisy stanowią inaczej.

Jednocześnie wskazuje na Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, który w postępowaniu mandatowym ogranicza wysokość grzywny do 500 zł, o ile przepisy szczególne nie przewidują wyższych kwot. To właśnie te progi, zdaniem posłanki, wymagają pilnej analizy i potencjalnej zmiany.

Rząd musi odpowiedzieć. Czy planowane są prace nad podwyżkami?

W związku z przedstawionym problemem posłanka skierowała do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra sprawiedliwości serię precyzyjnych pytań. Chce dowiedzieć się, czy w resortach prowadzone są analizy dotyczące waloryzacji grzywien i mandatów.

Kluczowe pytania dotyczą także ewentualnych planów legislacyjnych mających na celu podwyższenie kar oraz tego, czy rząd rozważa wprowadzenie stałego mechanizmu okresowej waloryzacji, który automatycznie dostosowywałby wysokość grzywien do warunków gospodarczych, np. poziomu inflacji. Posłanka pyta również o przewidywany harmonogram ewentualnych prac w tym zakresie.