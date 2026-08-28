Mecz Motor Lublin - Piast Gliwice zapowiada się emocjonująco. Trener Mariusz Misiura liczy na zwycięstwo

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-28 0:15

Piast Gliwice i Motor Lublin słyną ze skutecznej gry w ataku, co zwiastuje zacięte starcie w 6. kolejce Ekstraklasy. Trener Mariusz Misiura podkreśla postępy swojego zespołu i zapowiada ciekawą konfrontację na boisku. Jak drużyna z Lublina poradzi sobie z wymagającym przeciwnikiem?

Dwaj piłkarze walczą o piłkę na mokrej trawie. O meczu Motoru Lublin z Piastem Gliwice przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwaj piłkarze walczą o piłkę na mokrym i błotnistym boisku podczas deszczu.

Starcie z bramkostrzelnym przeciwnikiem

Mecz Motor Lublin - Piast Gliwice w 6. kolejce Ekstraklasy przyciąga uwagę ze względu na ofensywny styl gry obu drużyn. W dotychczasowych spotkaniach Piasta padło łącznie aż 21 bramek. Bilans Motoru wynosi 6-8, co sugeruje, że sobotni mecz może dostarczyć wielu sportowych emocji. Spotkanie zaplanowano na sobotę, o godzinie 14:45.

Szkoleniowiec lubelskiego zespołu, Mariusz Misiura, wskazał na konieczność budowy tożsamości drużyny. Kluczowe staje się znalezienie balansu pomiędzy atakiem a obroną, zwłaszcza w konfrontacji z zespołem nastawionym na ofensywę jak Piast, który w fazie przejścia często pozostawia przestrzeń rywalom.

"Możemy postrzegać Piasta, jako trącącego dużo bramek, ale to nie znaczy, że z nami też tak będzie. Przykładowo, my z Pogonią straciliśmy trzy bramki, a później zagraliśmy na zero z tyłu z GKS-em Katowice. Piast chce atakować dużą liczbą zawodników, czego konsekwencją jest to, że po stracie piłki na pewno potrzebuje więcej czasu na odbudowanie swojej struktury. Do każdego jednak meczu podchodzi inaczej. Myślę, że będzie to ciekawa konfrontacja piłkarska, którą my chcemy wygrać" - powiedział Misiura.

Statystyki potwierdzają progres zespołu

Według trenera, drużyna Motoru notuje wyraźny rozwój, szczególnie w grze defensywnej. Zespół przoduje w statystykach odbiorów piłki na połowie rywala, co świadczy o efektywności wysokiego pressingu. Średnio w każdym spotkaniu lublinianie tworzą pięć dogodnych okazji bramkowych po odzyskaniu futbolówki.

W nadchodzącym meczu z Piastem w składzie zabraknie kontuzjowanego defensywnego pomocnika, Yacine Bourhane. Przewiduje się, że zawodnik wróci do gry na kolejne spotkania. Będzie to początek intensywnego okresu, ponieważ Motor czekają aż trzy mecze z rzędu na własnym stadionie, w tym podwójne starcie z Legią Warszawa.

"Osobiście wierzę, że każdy kto gra w piłkę lub w niej pracuje, kocha taką sytuację. Zawsze zazdrościłem Anglikom, że tam gra się co trzy dni, więc na myśl o tych naszych kolejnych meczach jestem podekscytowany, tym bardziej, że zagramy trzy razy przed własną publicznością" - dodał Misiura.

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