Fundacja Gotowi.Org nauczy, jak przetrwać kryzys. "10 kroków do bezpieczeństwa" na Warszawskich Targach Obronnych

Warszawskie Targi Obronne, organizowane w centrum Expo XXI, to wyjątkowe wydarzenie poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w specjalistycznych warsztatach, które pomogą przygotować się na niespodziewane kryzysy.

Szkolenia oferowane przez Fundację Gotowi.Org obejmują naukę samoobrony, podstawy pierwszej pomocy oraz techniki budowania odporności psychicznej i fizycznej na różnego rodzaju zagrożenia. Oferta jest skierowana do wszystkich chętnych. To doskonała okazja, by nabyć praktyczne umiejętności, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa i pozwolą odpowiednio zareagować w obliczu nagłych, trudnych do przewidzenia sytuacji.

Warszawskie Targi Obronne 19 i 20 czerwca w Expo XXI

Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w warszawskim Expo XXI. To pierwsza tego typu impreza w stolicy, w pełni skupiona na sprawach obronności, bezpieczeństwa oraz sektorze zbrojeniowym. Obecnie można rejestrować się na pierwszy, branżowy dzień targów (19 czerwca), a na drugi (20 czerwca), dostępny dla szerszej publiczności, prowadzona jest już sprzedaż biletów.

Pierwszy dzień, czyli piątek 19 czerwca, ma charakter zamknięty i jest dedykowany ekspertom, biznesowi oraz przedstawicielom branży obronnej. Rejestracja dla służb i profesjonalistów jest bezpłatna. Natomiast sobota, 20 czerwca, to dzień otwarty, na który organizatorzy, czyli Portal Obronny i Grupa ZPR Media, zapraszają rodziny, mieszkańców oraz wszystkich pasjonatów militariów, survivalu i tematów związanych z bezpieczeństwem. Bilety na ten dzień są już w sprzedaży.

Prelekcje i warsztaty dla mieszkańców i rodzin

Program na 20 czerwca został opracowany z myślą o osobach prywatnych, które pragną zwiększyć swoje bezpieczeństwo w codziennym życiu. We współpracy z Fundacją Gotowi.Org przygotowano atrakcyjne bloki tematyczne, łączące krótkie prelekcje z zajęciami warsztatowymi.

Jednym z kluczowych punktów programu będzie moduł poświęcony budowaniu osobistej odporności na sytuacje kryzysowe, zatytułowany „Twoje 10 kroków do zbudowania odporności na zagrożenia”.

"Obyś żył w ciekawych czasach” głosi stare chińskie przekleństwo i w takich czasach przyszło nam żyć. Zagrożenia, katastrofy czy nagłe sytuacje awaryjne są nieodłącznym elementem naszej codzienności, powodują lęk i niepewność. Nie możemy sprawić, że się nie pojawią, ale możemy ograniczyć ich skutki, tworząc silne i odporne na zagrożenia społeczeństwo - mówią przedstawiciele Fundacji Gotowi. Org.

Eksperci gorąco zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach, które odbędą się podczas otwartego dnia targów, 20 czerwca.

Zrób z nami swoje pierwsze 10 kroków, poznaj gotowe do wykorzystania narzędzia, które przydadzą się nie tylko w czasie działań zbrojnych czy katastrof - zachęca Fundacja Gotowi.Org. - Otrzymasz od nas zbiór porad, które wykorzystywane w codziennym życiu, zwiększą poczucie bezpieczeństwa w każdej sytuacji awaryjnej – w domu i w pracy czy w podróży - zapowiadają przedstawiciele organizacji.

Przedstawiciele Fundacji Gotowi.Org zapewniają, że zdobycie wiedzy z zakresu reagowania na kryzysy nie wymaga dużych nakładów finansowych ani nadludzkiego wysiłku. Warto po prostu być przygotowanym.

Fundacja Gotowi.Org na Warszawskich Targach Obronnych

Należy zaznaczyć, że Fundacja Gotowi.Org przygotowała na targi łącznie trzy różnorodne panele edukacyjne. Wśród nich znajdzie się część dotycząca obrony własnej pt. „Bądź bezpieczny i gotowy”, łącząca wiedzę teoretyczną z ćwiczeniami. W trakcie 15-minutowego wykładu słuchacze dowiedzą się:

czym jest obrona konieczna?

co to jest stan wyższej konieczności?

kiedy mówimy o przekroczeniu obrony koniecznej?

Z kolei w trakcie 30-minutowych zajęć praktycznych uczestnicy poznają:

naukę postawy pozycji, równowagi

skanowanie terenu oraz przeciwnika

naukę bezpiecznego dystansu

poznanie technik obrony zgodnych z prawem.

Oprócz tego, w programie przewidziano panel o ratowaniu życia zatytułowany „Karetka dojedzie za 12 minut, nie masz tyle czasu”. Przedstawiciele Fundacji Gotowi.Org zaznaczają, że w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca, silnego krwawienia lub zakrztuszenia, na skuteczne działanie ratunkowe pozostaje zaledwie od 3 do 5 minut. Uczestnicy targów dowiedzą się, jak w takich sytuacjach chronić siebie i efektywnie pomóc poszkodowanemu.