Dlaczego Marcin Ociepa został wybrany?

Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję o zgłoszeniu Marcina Ociepy na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, poinformował o tym marszałka Włodzimierza Czarzastego i wyraził nadzieję na szybkie poddanie wniosku pod głosowanie. Błaszczak podkreślił: „Marszałek Czarzasty przyjął (to) do wiadomości. Wszystko w rękach marszałka. Nam zależy, żeby jak najszybciej ten wniosek został poddany pod głosowanie w Sejmie. Przypomnę, że wakat w Prezydium Sejmu jest dla Prawa i Sprawiedliwości”.

Reakcje na nominację Ociepy

Mariusz Błaszczak odniósł się do spekulacji, że decyzja o nominacji Ociepy to ruch wyprzedzający ewentualne działania polityków związanych ze stowarzyszeniem „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego. Stwierdził: „Proszę pamiętać, że nawet kiedy powstanie inny klub, reprezentujący inną partię, którą buduje Mateusz Morawiecki, to Prawo i Sprawiedliwość wciąż będzie największym klubem opozycyjnym”. Błaszczak dodał: „Z panem ministrem Ociepą współpracowałem wiele lat w ministerstwie obrony narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia roli wicemarszałka Sejmu”.

Morawiecki o kandydaturze Ociepy

Mateusz Morawiecki, zapytany o to, czy jego frakcja poprze kandydaturę Ociepy, odpowiedział twierdząco. Morawiecki stwierdził: „Czuję się ojcem chrzestnym nominacji Marcina Ociepy”. Wyraził opinię, że wybór Ociepy przez PiS jest odpowiedzią na działania jego stowarzyszenia. Podkreślił również, że Ociepa jest liderem stowarzyszenia „OdNowa RP”. Na pytanie o to, czy jego klub zgłosi własnego kandydata na wicemarszałka, Morawiecki odpowiedział, że „pewnie warto by było”, choć dodał, że nie zastanawiali się nad żadnymi stanowiskami.

Tło polityczne i wcześniejsze próby

PiS jest obecnie jedynym klubem bez przedstawiciela w Prezydium Sejmu. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji, które odbyło się 13 listopada 2023 roku, klub zgłosił Elżbietę Witek jako kandydatkę na wicemarszałka, jednak nie została wybrana. Szymon Hołownia, wybrany na marszałka, zaznaczył, że PiS ma prawo do wicemarszałka, ale powinno zgłosić inną osobę niż Witek. Klub PiS odpowiedział, że nie zgłosi innego kandydata, ponieważ inne kluby nie mogą im dyktować wyboru.

Kim jest Marcin Ociepa?

Marcin Ociepa, urodzony w 1984 roku w Opolu, pełnił funkcję wiceministra w kilku resortach w rządzie Mateusza Morawieckiego. Był wiceministrem przedsiębiorczości i technologii, rozwoju oraz obrony narodowej. Od 2019 roku jest posłem Zjednoczonej Prawicy, najpierw z ramienia Porozumienia Jarosława Gowina, a w 2023 roku z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Ociepa był także wiceprezesem partii Polska Razem oraz Porozumienie Jarosława Gowina. Po rozpadzie współpracy Porozumienia z PiS założył stowarzyszenie „OdNowa RP”.

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