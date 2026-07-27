Dlaczego Mateusz Morawiecki chce zrezygnować?

Mateusz Morawiecki poinformował o swojej decyzji w poniedziałek wieczorem podczas rozmowy z Kanałem Zero. Powiedział: "Jestem szefem partii EKR. Zamierzam złożyć rezygnację z tej partii. Zrobię to może nawet bardzo szybko, (...) chyba że zostanę poproszony o kontynuowanie, to wtedy rozważę, co dalej". Morawiecki wyjaśnił, że funkcja przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów jest przypisana do drugiej największej partii w ramach ugrupowania, co odnosi się do Prawa i Sprawiedliwości.

Nowa inicjatywa Morawieckiego

Mateusz Morawiecki nawiązał do swojego nowego stowarzyszenia "Rozwój Plus". Podkreślił, że jego delegacja, jeśli zostanie utworzona, nie będzie drugą największą w ramach Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. "Nasza delegacja, jeśli taką założymy, na pewno nie będzie drugą największą, więc warto w takich sytuacjach zachować się honorowo" – zaznaczył.

Konflikt z kierownictwem PiS

W czwartek minął termin ultimatum, które kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości postawiło swoim parlamentarzystom. Byli oni zobowiązani do złożenia deklaracji o nieprzynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, takich jak "Rozwój Plus", pod groźbą wykluczenia z partii. W piątek prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, ogłosił, że niektórzy politycy zrezygnowali z członkostwa, wiedząc, jakie będą konsekwencje niepodpisania deklaracji.

Reakcje na oświadczenie Kaczyńskiego

Po oświadczeniu Jarosława Kaczyńskiego, Mateusz Morawiecki poinformował, że jego środowisko liczy "40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów". Politycy związani z Morawieckim zaznaczali, że nie opuścili Prawa i Sprawiedliwości, a oświadczenie dotyczyło jedynie przynależności do stowarzyszeń. Morawiecki i jego stronnicy uważają, że to "intryganci" próbują ich "wypchnąć" z partii.

Jak wyglądała droga Morawieckiego w Europejskich Konserwatystach i Reformatorach?

Mateusz Morawiecki został wybrany na przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów na początku stycznia ubiegłego roku. Jego kandydaturę zgłosiła premier Włoch, Giorgia Meloni. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy to prawicowa partia polityczna, do której należą również czeska Obywatelska Partia Demokratyczna oraz Szwedzcy Demokraci. Partnerem tej partii są amerykańscy Republikanie.

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