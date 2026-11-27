Doroczna konferencja Portalu Obronnego, podsumowująca w grudniu mijający rok oraz nadchodzące wyzwania, odbędzie się we wtorek 1 grudnia. Temat spotkania brzmi „Strategia zwycięstwa na niespokojne czasy. Jak kompleksowo zagwarantować bezpieczeństwo i odporność Polski w trudnej sytuacji geopolitycznej?”. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele sił zbrojnych, przemysłu oraz administracji, a wśród gości znaleźli się między innymi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła, wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota oraz szef Agencji Uzbrojenia generał dywizji Artur Kuptel.

W części inauguracyjnej, zaplanowanej w godzinach 10.30–11.30, uczestnicy poznają główne kierunki polityki obronnej państwa. Wśród zapowiedzianych prelegentów są wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła, który przedstawi Strategię Zwycięstwa powiązaną ze strategią NATO i niedawnymi ustaleniami zaprezentowanymi w Warszawie przez generała Alexusa Grynkewicha.

Wątek ten rozwinie sesja FireChat poświęcona Strategii Zwycięstwa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Generał Wiesław Kukuła odpowie podczas niej na pytania z sali, a rozmowę poprowadzi Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny Portalu Obronnego i „Super Expressu”.

Konferencja Portalu Obronnego. Cztery panele o bezpieczeństwie i zbrojeniach

Merytoryczną część wydarzenia podzielono na cztery panele dyskusyjne, które połączą planowanie strategiczne z praktyką operacyjną, medyczną i przemysłową.

Panel I: „Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego do 2039” (w godzinach 13.00–13.45) – uczestnicy, między innymi generał broni rezerwy doktor inżynier Dariusz Łukowski i generał broni Krzysztof Król, omówią przewidywalne scenariusze zagrożeń, równowagę pomiędzy własnymi zdolnościami a zobowiązaniami sojuszniczymi oraz społeczne i budżetowe koszty bezpieczeństwa.

Panel II: „SAFE w praktyce – jak zamienić finansowanie w realne zdolności obronne?” (w godzinach 14.00–14.45) – w debacie udział wezmą między innymi wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota, zastępca szefa Agencji Uzbrojenia generał brygady Robert Frommholz, profesor Marta Postuła z BGK, prezes PGZ Adam Leszkiewicz oraz prezes Grupy WB Piotr Wojciechowski. Rozmowa skoncentruje się na przekładaniu kontraktów na moce produkcyjne, włączaniu mniejszych przedsiębiorstw do łańcuchów dostaw, a także łączeniu szybkich dostaw z jakością i bezpieczeństwem technologicznym.

Panel III: „Medyczne bezpieczeństwo państwa – czy jesteśmy gotowi na konflikt długotrwały?” (w godzinach 15.15–16.00) – przedstawiciele wojskowej służby zdrowia, Wojsk Medycznych, Wojskowego Instytutu Medycznego, branży farmaceutycznej oraz prawa, w tym między innymi pułkownik doktor nauk medycznych Mariusz Kiszka, pułkownik doktor nauk o zdrowiu Anita Podlasin, pułkownik doktor nauk medycznych Arkadiusz Kosowski, generał broni profesor Grzegorz Gielerak, doktor nauk farmaceutycznych Artur Owczarek i mecenas Katarzyna Czyżewska, przedyskutują gotowość na masowy napływ rannych, współpracę armii ze szpitalami cywilnymi oraz krajową produkcję leków i wyrobów medycznych.

Panel IV: „Odporność państwa pod presją – ochrona infrastruktury krytycznej, energetyki i przestrzeni powietrznej” (w godzinach 16.15–17.00) – panel z udziałem między innymi dowódcy WOT generała dywizji doktora Krzysztofa Stańczyka, generała brygady Sławomira Mąkosy, dowódcy JW Formoza komandora Jana Kwiatkowskiego oraz reprezentantów sektora technologii obronnych, Agnieszki Nitek z TYTAN Technologies i Michała Sobczaka z Shield AI, będzie dotyczył integracji systemów antydronowych, podziału odpowiedzialności i utrzymania ciągłości dostaw energii w warunkach sabotażu lub konfliktu.

Do udziału w dorocznym spotkaniu zaproszeni są przedstawiciele sił zbrojnych, przemysłu, instytucji państwowych oraz mediów. Przebieg konferencji będzie tradycyjnie transmitowany na żywo na kanale YouTube Portalu Obronnego i relacjonowany na stronie internetowej portalu.