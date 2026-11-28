W spotkaniu siatkarskiej Ekstraklasy zespół Neonet Norwid Częstochowa odniósł zwycięstwo nad drużyną ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2. Poszczególne sety tego meczu zakończyły się wynikami: 16:25, 21:25, 25:19, 30:28 oraz 16:14.
Składy obu zespołów
Neonet Norwid Częstochowa: Żeljko Corić, Mads Kyed Jensen, Jakub Kiedos, Mateusz Kufka, Oskar Kierstein Madsen, Jakub Nowak - Dominik Jaglarski (libero) - Isaac Heslinga, Tomasz Kowalski, Pablo Kukartsev, Daniel Popiela, Artur Sługocki.
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Szymon Jakubiszak, Fabian Plak, Thomas Pujol, Mateusz Rećko, Rafał Szymura, Jan Zimmermann - Bartosz Fijałek (libero) - Remigiusz Kapica, Marcin Krawiecki, Bartosz Zych.