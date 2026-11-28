Austriak Stephan Embacher zwyciężył w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Drugie miejsce zajął Szwajcar Sandro Hauswirth, a na trzeciej pozycji uplasował się Norweg Marius Lindvik.

Najlepszy z reprezentantów Polski, Kacper Tomasiak, zajął 15. miejsce. W konkursie wystąpił również Paweł Wąsek, który ukończył rywalizację na 25. pozycji.

Wyniki pozostałych Polaków

Maciej Kot odpadł po pierwszej serii i zajął 46. miejsce.

Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Klemens Joniak nie przeszli piątkowych kwalifikacji do sobotnich zawodów.