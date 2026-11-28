W ostatnim tegorocznym meczu ekstraklasy na własnym stadionie piłkarze Widzewa pokonali KGHM Zagłębie Lubin 2:0. Bramki dla gospodarzy zdobyli Hiszpan Fran Alvarez w drugiej minucie oraz głową Albańczyk Juljan Shehu w 35. minucie spotkania. Zwycięstwo pozwoliło łodzianom opuścić strefę spadkową i awansować z szesnastego na dwunaste miejsce w tabeli.

Trener Widzewa Mateusz Stolarski podkreślił na pomeczowej konferencji, że zespół zrealizował wszystkie założenia taktyczne, narzucając własny styl gry wyżej notowanemu rywalowi. Szkoleniowiec zwrócił uwagę na to, że drużyna potrafi radzić sobie pod dużą presją, podobnie jak w ubiegłym sezonie.

„Zespół nie rozpieszczał kibiców przez cały 2026 rok. Chcieliśmy na koniec sprawić im prezent, wygrywając drugi mecz z rzędu u siebie. Tak, żeby dać im chociaż trochę radości, choć zdajemy sobie sprawę, że ciężko będzie wymazać z pamięci nasze poprzednie wyniki. Drużyna ponownie pokazała, że kiedy znajduje się pod bardzo dużą presją, potrafi sobie z tym poradzić. Tak było też w poprzednim sezonie” – powiedział Mateusz Stolarski.

Brak koncentracji w pierwszej połowie

Trener Zagłębia Leszek Ojrzyński ocenił, że o porażce jego zespołu zadecydowała pierwsza część spotkania. Zaznaczył, że goście wiedzieli o znaczeniu początku meczu dla mentalności obu drużyn, jednak szybko stracona bramka utrudniła im zadanie, a później zabrakło koncentracji w polu karnym przy drugim trafieniu dla Widzewa.

„Wiedzieliśmy, że początek będzie ważny z mentalnego punktu widzenia. Gdyby Widzew szybko nie strzelił gola, miałby problem, ale to my się nie popisaliśmy i mieliśmy »pod górkę«. Potem znów zabrakło nam koncentracji w polu karnym, bo staliśmy za daleko od przeciwników. W przerwie trzeba było reagować, dokonując trzech zmian. Za drugą połowę muszę pochwalić moich piłkarzy. Cały czas byliśmy na połowie rywala. Mieliśmy w niej cztery sytuacje, które mogliśmy zamienić na bramkę” – podsumował Leszek Ojrzyński.

W następnej kolejce ekstraklasy Widzew Łódź zmierzy się na wyjeździe z Cracovią, natomiast Zagłębie Lubin podejmie na własnym boisku Wisłę Kraków. Mateusz Stolarski zapowiedział, że jego zespół zrobi wszystko, by zapunktować w dwóch ostatnich wyjazdowych spotkaniach w rundzie.

„Zrobimy wszystko, żeby w dwóch ostatnich wyjazdowych spotkaniach zapunktować. Tak, żeby spokojnie móc pracować nad dużo bardziej powtarzalnym Widzewem, jak to miało miejsce w dwóch wcześniejszych starciach w Sercu Łodzi” – zadeklarował szkoleniowiec Widzewa.