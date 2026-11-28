Stephan Embacher wygrał sobotni konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Austriak wyprzedził Szwajcara Sandro Hauswirtha oraz Norwega Mariusa Lindvika. Dzięki drugiemu zwycięstwu w sezonie Stephan Embacher objął samodzielnie prowadzenie w klasyfikacji generalnej, które wcześniej dzielił z Norwegiem Kristofferem Eriksenem Sundalem. Zwycięzca prowadził już po pierwszej serii ze skokiem na odległość 145 metrów, a w drugiej przypieczętował triumf, lądując o dwa metry bliżej.

Dla 26-letniego Sandro Hauswirtha, pochodzącego z Gstaad, był to pierwszy w karierze awans na podium zawodów Pucharu Świata. Dotychczas jego najlepszym wynikiem było dziesiąte miejsce wywalczone w minioną niedzielę w Lillehammer. Sobotni konkurs stał na bardzo wysokim poziomie, ponieważ oddano w nim 17 skoków na odległość co najmniej 140 metrów. Najbardziej do rekordu skoczni Norwega Halvora Egnera Graneruda, wynoszącego 150,5 metra, zbliżył się w pierwszej serii jego rodak Isak Andreas Langmo, uzyskując 149 metrów.

Występ reprezentantów Polski. Punkty Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska

Najlepiej z biało-czerwonych zaprezentował się Kacper Tomasiak, który zajął 15. miejsce. Potrójny medalista tegorocznych igrzysk olimpijskich we Włoszech na półmetku zajmował dziewiątą lokatę po skoku na odległość 139,5 metra, jednak w drugiej serii lądował znacznie bliżej, osiągając 128 metrów. Paweł Wąsek ukończył konkurs na 25. pozycji. Po pierwszej serii odpadł 46. w stawce Maciej Kot, a piątkowych kwalifikacji nie przeszli Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Klemens Joniak.

„W drugiej serii nie było stabilnie w locie, straciłem wysokość i prędkość. Natomiast w pierwszej serii troszeczkę gorzej było na progu, a w locie zdecydowanie lepiej” – analizował swój start Kacper Tomasiak na antenie Eurosportu. Reprezentant Polski dodał, że ogólnie jest zadowolony ze swoich sobotnich skoków.

„Mały kroczek do przodu” – podsumował krótko trener kadry Maciej Maciusiak. Szkoleniowiec cieszył się najbardziej z faktu, że pierwsze punkty Pucharu Świata w obecnym sezonie zdobył również Paweł Wąsek.

Polacy wypadli w Finlandii nieco lepiej niż w poprzedni weekend w Norwegii. W Lillehammer w pierwszym starcie żaden z nich po raz pierwszy od 12 lat nie wszedł do czołowej „30”, a w drugim punkty wywalczył tylko Kacper Tomasiak za 27. lokatę. W niedzielę w Ruce odbędzie się drugi konkurs, który zostanie poprzedzony kwalifikacjami.