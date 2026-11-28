W spotkaniu ekstraklasy koszykarek drużyna Widzew Łódź pokonała na wyjeździe zespół Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 78:58. Mecz zakończył się wynikami w poszczególnych kwartach: 14:9, 15:16, 16:28 oraz 13:25.

Punkty dla Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra

Katerina Rokosova 17

Alicja Falkowska 16

Klaudia Pilichowska 12

Joanna Pawlukiewicz 10

Aleksandra Prokop 3

Blanka Warsińska 0

Zuzanna Stolarz 0

Isidora Tripković 0

Punkty dla Widzewa Łódź

Cameron Swartz 35

Isis Beh 11

Natalia Chałupka 10

Julia Wysocka 7

Karolina Stefańczyk 5

Alicja Żytkowska 3

Lucie Svatonova 2

Weronika Zalewska 2

Zuzanna Krupa 2

Marta Stawicka 1

Anna Pawłowska 0