W spotkaniu ekstraklasy koszykarek drużyna Widzew Łódź pokonała na wyjeździe zespół Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 78:58. Mecz zakończył się wynikami w poszczególnych kwartach: 14:9, 15:16, 16:28 oraz 13:25.
Punkty dla Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra
Katerina Rokosova 17
Alicja Falkowska 16
Klaudia Pilichowska 12
Joanna Pawlukiewicz 10
Aleksandra Prokop 3
Blanka Warsińska 0
Zuzanna Stolarz 0
Isidora Tripković 0
Punkty dla Widzewa Łódź
Cameron Swartz 35
Isis Beh 11
Natalia Chałupka 10
Julia Wysocka 7
Karolina Stefańczyk 5
Alicja Żytkowska 3
Lucie Svatonova 2
Weronika Zalewska 2
Zuzanna Krupa 2
Marta Stawicka 1
Anna Pawłowska 0