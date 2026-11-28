W meczu Ekstraklasy GKS Katowice pokonał na wyjeździe Śląsk Wrocław 3:0. Spotkanie rozegrano przy widowni liczącej 10 039 osób, a sędziował je Tomasz Marciniak z Płocka.

Bramki i skład Śląska Wrocław

Gole dla gości strzelili Eman Marković w 17. minucie, Pau Resta w 66. minucie strzałem głową oraz Arkadiusz Jędrych w 68. minucie.

Śląsk Wrocław wystąpił w składzie: Karol Niemczycki – Dominik Szala, Lamine Ba, Marko Dijaković – Alex Timossi Andersson (od 46. minuty Jan Jurcec), Piotr Samiec-Talar, Eniss Shabani (od 46. minuty Adam Ciućka), Karol Linetty (od 69. minuty Luka Marjanac), Grzegorz Tomasiewicz (od 80. minuty Jorge Yriarte), Marc Llinares – Malaly Dembele (od 80. minuty Przemysław Banaszak).

Skład GKS Katowice i kartki

Drużyna GKS Katowice zagrała w zestawieniu: Gabriel Kobylak – Lukas Klemenz, Arkadiusz Jędrych, Pau Resta – Alan Czerwiński (od 74. minuty Borja Galan), Mateusz Kowalczyk (od 84. minuty Bartosz Wolski), Bartosz Nowak (od 84. minuty Szymon Bartlewicz), Kacper Łukasiak (od 64. minuty Sebastian Milewski), Mateusz Wdowiak – Eman Marković, Ilja Szkurin (od 64. minuty Adam Zrelak).

Żółte kartki otrzymali Piotr Samiec-Talar i Przemysław Banaszak ze Śląska Wrocław oraz Ilja Szkurin i Borja Galan z zespołu gości.