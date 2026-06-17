ZUS wydał 160 mln zł na nagrody dla pracowników. Związkowcy grożą paraliżem, bo chcą jeszcze więcej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych mierzy się z falą protestów. Związkowcy żądają 1200 zł podwyżki na każdym etacie, jednak kierownictwo przedstawiło im własną propozycję: 220 zł podwyżki i 4000 zł jednorazowego bonusu.

Pracownicy już teraz mogą liczyć na sporo finansowych udogodnień. Mają regularne kwartalne dopłaty i tylko w 2025 roku koszt nagród wyniósł powyżej 160 milionów złotych, a zdarzały się jednorazowe wypłaty rzędu 20 tysięcy złotych.

Co więcej, urzędnicy otrzymują też środki z tytułu jubileuszy, długiego stażu pracy czy świąt, a dodatkowo obligatoryjnie wypłacana jest im trzynasta pensja, co znacznie podbija całkowity roczny zarobek.

Duże koszty bonusów w ZUS

Trwa spór o wynagrodzenia w strukturach ubezpieczyciela. Reprezentanci pracowników ZUS oczekują wzrostu pensji o 1200 zł brutto dla każdej zatrudnionej osoby. Władze instytucji zaproponowały zaledwie 220 zł podwyżki oraz duży, jednorazowy zastrzyk w wysokości 4000 zł. Ta propozycja nie spotkała się z uznaniem strony społecznej, co doprowadziło do ogłoszenia na dzisiaj protestu. W związku z napiętą sytuacją, dziennikarze "Super Expressu" postanowili zweryfikować, w jaki sposób w Zakładzie przyznawane są benefity i premie.

Fundamentem polityki wynagrodzeń w ZUS, poza podstawową stawką, jest określony w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy mechanizm premii wypłacanych co trzy miesiące. Każdy zatrudniony przechodzi regularną, wewnętrzną weryfikację. Jeśli jego praca spełnia założone wymagania, przysługuje mu dodatkowa kwota. Dzięki temu mechanizmowi, dobrze oceniani urzędnicy regularnie powiększają swoje dochody.

Gdzie są związki, są nagrody

Poza systemem kwartalnym, w grę wchodzą również inne premie. W 2025 roku ZUS przeznaczył na ten cel dokładnie 160 136 505 złotych! W przeliczeniu na pojedynczego pracownika daje to średnio 3672 zł brutto w ujęciu rocznym, jednak realne wypłaty bardzo się od siebie różniły. Środki dzielono zarówno w ramach powszechnych porozumień ze związkami (gdzie dodatki świąteczne wynosiły od 190 do 600 zł, a te za wysługę lat od 600 do 2000 zł), jak i w formie indywidualnych wyróżnień dla najlepszych osób w zespole.

Sonda Czy w twojej pracy są premie, nagrody i trzynastki? Tak, są. Nie, nie ma. Premier? Nawet nie wiem co to takiego. Nie orientuję się.

- Pojedyncza indywidualna maksymalna nagroda uznaniowa wynosiła 20 000 zł

Należy również pamiętać, że pracownicy ZUS, oprócz wyżej wymienionych kwot, mają ustawowe prawo do premii jubileuszowych za staż pracy oraz gwarantowane wypłaty trzynastej pensji, co stanowi istotny element całego pakietu socjalnego w tej instytucji.