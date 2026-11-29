Uroczyste otwarcie instalacji odbyło się w piątek, 27 listopada 2026 roku, w Hucie Stalowa Wola. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych oraz kierownictwo Polskiej Grupy Zbrojeniowej, między innymi Prezes Zarządu PGZ S.A. Adam Leszkiewicz, I wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąk, wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, a także zarząd HSW z prezes Barbarą Ceną na czele.

Budowę sfinansowano dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Rząd zapowiadał wcześniej przekierowanie części funduszy z KPO na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, co miało zasilić projekty zwiększające potencjał przemysłu oraz polskiej armii. Oddanie do użytku malarni w HSW stanowi jeden z pierwszych wymiernych rezultatów tych założeń.

Zrobotyzowana malarnia w Hucie Stalowa Wola. Jak działa nowa instalacja?

Głównym elementem nowego systemu są dwa zaawansowane roboty lakiernicze, które operują w podwójnej kabinie malarsko-suszarniczej. Pełna automatyzacja i precyzyjna kontrola procesu zapewniają powtarzalność oraz wysoką jakość. W skład instalacji wchodzą również automatycznie przygotowująca i podająca materiały lakiernicze „kuchnia farb”, rozbudowana automatyka wentylacji, systemy stabilizacji temperatury dbające o optymalne warunki, a także system identyfikacji RFID i liczne czujniki monitorujące na bieżąco każdy etap prac.

Technologia ta pozwala na lakierowanie zarówno pojedynczych korpusów, jak i całych, gotowych już pojazdów. Zakład w Stalowej Woli zyskał tym samym możliwość nakładania zaawansowanych, wielowarstwowych powłok kamuflażowych.

Na rolę załogi podczas konferencji prasowej towarzyszącej otwarciu malarni zwrócił uwagę prezes Adam Leszkiewicz.

„Zakłady mogą się automatyzować, ale nic nie zastąpi ludzi. Największą wartością polskiego przemysłu obronnego pozostają pracownicy. Produkujemy polskie bezpieczeństwo" – zaznaczył.

„Zakłady mogą się automatyzować, ale nic nie zastąpi ludzi. Największą wartością polskiego przemysłu obronnego pozostają pracownicy. Produkujemy polskie bezpieczeństwo. Budujemy trwałe kompetencje, miejsca pracy i przemysł, który przez dekady będzie jednym z motorów polskiej gospodarki.” - prezes PGZ Adam Leszkiewicz podczas uroczystości oddania zautomatyzowanej malarnii w Hucie Stalowa Wola.— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) November 27, 2026

Szybsza produkcja Krabów i Borsuków dla Wojska Polskiego

Zautomatyzowanie procesu lakierowania przynosi zakładowi wymierne korzyści, takie jak zwiększona wydajność i powtarzalność procesów. Fabrykę będzie mogło opuścić więcej pojazdów w krótszym czasie przy zachowaniu identycznej jakości, a dokładniejsza kontrola parametrów ograniczy ryzyko błędów oraz przyniesie oszczędność czasu i materiału. Roboty przejmują ponadto najtrudniejsze i potencjalnie szkodliwe dla zdrowia zadania, co podnosi bezpieczeństwo pracy.

Nowa inwestycja wiąże się bezpośrednio ze strategicznymi programami modernizacyjnymi Wojska Polskiego, dla którego HSW produkuje dwa kluczowe systemy uzbrojenia, czyli armatohaubice Krab oraz bojowe wozy piechoty Borsuk. Uruchomienie malarni usprawni wykańczanie setek egzemplarzy zamówionych przez polską armię.

„Chcemy, aby Polska Grupa Zbrojeniowa była pierwszym wyborem dla Sił Zbrojnych RP i gwarancją, że pieniądze polskich podatników pracują na rzecz polskiego rozwoju. Naszym celem nie jest chwilowy wzrost związany z obecną sytuacją bezpieczeństwa. Produkujemy polskie bezpieczeństwo, ale jednocześnie budujemy coś więcej: trwałe kompetencje, dobre miejsca pracy i przyszłość polskiego przemysłu.” – podkreślił na uroczystości w HSW prezes Adam Leszkiewicz.

Strategia Polskiej Grupy Zbrojeniowej na lata 2024–2033

Rozbudowa zakładu w Stalowej Woli stanowi element długofalowej strategii Polskiej Grupy Zbrojeniowej na lata 2024–2033, zakładającej intensywną modernizację i rozwój spółek należących do grupy. Prezes Adam Leszkiewicz wskazał, że działania te nie są nastawione wyłącznie na chwilowy wzrost wynikający z obecnej sytuacji geopolitycznej. „Produkujemy polskie bezpieczeństwo, ale jednocześnie budujemy coś więcej: trwałe kompetencje, dobre miejsca pracy i przyszłość polskiego przemysłu” – stwierdził.