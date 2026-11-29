Charlie Edwards, Tom Field i Zoe Lambert z londyńskiego Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS) opublikowali raport pod tytułem „Russia’s Unconventional War on Europe: Sabotage, Deterrence and Future Scenarios”. Z ich analizy wynika, że niekonwencjonalne działania Rosji w Europie sprawdzają, czy państwa europejskie utrzymają wsparcie dla Ukrainy mimo ciągłej presji. Rosyjskie służby wywiadowcze wraz z pośrednikami celują w europejską infrastrukturę krytyczną, w tym w sieci energetyczne, kolejowe oraz fabryki sektora zbrojeniowego. Operacje te obejmują zastraszanie, rozpoznanie oraz sabotaż i są prowadzone poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego, aby pogłębiać podziały w zachodnich społeczeństwach.

W ostatnich latach kampania Kremla wyraźnie przybrała na sile. Choć badacze odnotowali niewielki spadek ogólnej liczby incydentów łączonych z Rosją, to liczba samych aktów sabotażu gwałtownie wzrosła.

Rosyjski sabotaż w Europie. Niemcy i Polska głównymi celami ataków

Najwięcej wrogich operacji odnotowano w Niemczech, na które przypada około 20% wszystkich zarejestrowanych incydentów. Drugie miejsce zajmuje Polska z wynikiem 17%, a za nią znajdują się kraje bałtyckie, gdzie przeprowadzono 12% ataków. Taka koncentracja uderzeń wynika z faktu, że przez Polskę i Niemcy biegną główne trasy logistyczne, a działający w tych państwach przemysł stanowi podstawę europejskiej pomocy dla Ukrainy.

„Sabotaż nie osiągnął jeszcze efektu strategicznego, ale ryzyko poważnego incydentu z masowymi ofiarami rośnie, w miarę jak kurczy się margines na błędy w kalkulacjach” – zauważają autorzy raportu.

W ciągu dwunastu miesięcy, od października 2025 do września 2026 roku, ponad połowa rosyjskich dywersji uderzała bezpośrednio w obiekty wojskowe, przemysłowe i strategiczny transport. Kreml nie zdołał dotąd zrealizować swojego głównego celu, jakim jest zmuszenie Zachodu do ograniczenia dostaw broni dla Kijowa. Analitycy ostrzegają jednak, że rośnie zagrożenie przeprowadzenia dużego ataku, który pociągnąłby za sobą liczne ofiary śmiertelne i mógłby ujawnić brak jedności oraz spójności decyzyjnej wśród rządów w Europie.

Metody rosyjskiego wywiadu. Od internetowych najemników po zamachy

Badacze z IISS podzielili wykonawców tych operacji na trzy kategorie. Najniższy szczebel to niewykwalifikowani najemnicy z grup społecznie wrażliwych lub środowisk przestępczych, których werbuje się masowo przez internet do podpaleń i wandalizmu w modelu „przemoc jako usługa”. Drugą grupę tworzą wykonawcy półwykwalifikowani, sięgający po bardziej zaawansowane środki, na przykład improwizowane ładunki wybuchowe z zapalnikami czasowymi sterowanymi zdalnie. Najgroźniejszą, trzecią kategorię stanowią zawodowi oficerowie rosyjskiego wywiadu, którzy przeprowadzają złożone akcje przeciwko celom o najwyższym priorytecie.

Oprócz skupienia geograficznego uderzeń analiza zwraca uwagę na ich narastającą brutalność. Przez ostatnie dwanaście miesięcy liczba wszystkich aktów dywersji – obejmujących szpiegostwo, cyberataki, podpalenia i zamachy bombowe – zwiększyła się o 16%, przy czym liczba samych podpaleń oraz ataków z użyciem ładunków wybuchowych niemal się podwoiła. Stosowane metody sięgają od prób zabójstw szefów europejskich firm zbrojeniowych po wandalizm i prowokacje obliczone na skłócenie zachodnich społeczeństw na tle religijnym i etnicznym.

W lutym 2024 roku w Hiszpanii zamordowano rosyjskiego pilota śmigłowca Maksyma Kuzminowa, który wcześniej zdezerterował na stronę ukraińską. Z kolei w lipcu 2024 roku służby udaremniły próbę zamachu na Armina Pappergera, stojącego na czele niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall.

Od 2022 roku państwa europejskie wydaliły ponad sześćset osób na stanowiskach dyplomatycznych, uznając większość z nich za kadrowych oficerów wywiadu. Mimo to Moskwa utrzymała zdolności operacyjne dzięki wykorzystaniu zaszyfrowanych komunikatorów do werbunku i koordynacji zadań oraz opłacaniu wykonawców kryptowalutami, co utrudnia wykrycie mocodawców.

Ataki na koleje i lotniska. Przykłady dywersji w Polsce, Niemczech i Francji

Operacje prowadzone przez Rosję mają nie tylko niszczyć infrastrukturę, lecz także wywoływać strach, chaos i podziały społeczne. W sierpniu celem próby ataku dronowego stało się lotnisko w Lipsku, które pełni funkcję hubu dla transportów wojskowych kierowanych na Ukrainę. W listopadzie 2025 roku eksplozja uszkodziła trasę kolejową z Warszawy do granicy ukraińskiej, co premier Donald Tusk określił jako prawdopodobną próbę wysadzenia pociągu. W czerwcu 2025 roku w Niemczech podpalono natomiast wojskowe ciężarówki należące do koncernu Rheinmetall. Równocześnie dochodzi do prowokacji na tle religijnym, takich jak sprofanowanie pomnika Holokaustu w Paryżu oraz podrzucanie świńskich głów przed meczetami we Francji.

Raport Defence24 o wojnie hybrydowej. Jak służby Rosji i Białorusi werbują w sieci?

Zjawisko profesjonalizacji działań agresora oraz zmianę jego taktyki szczegółowo opisuje również polski raport Defence24 pod tytułem „Polska jako cel rosyjskich ataków hybrydowych”, przygotowany przez doktora Aleksandra Olecha, Justynę Smoleń i Amelię Wojciechowską. Z krajowych badań nad aparatem bezpieczeństwa Rosji i Białorusi wynika, że miejsce bezpośrednich działań oficerów wywiadu zajął system zdalnego werbowania tak zwanych proxy agentów, czyli agentów jednorazowych. Taki model rozmywa odpowiedzialność operacyjną i utrudnia polskiemu kontrwywiadowi dotarcie do właściwych zleceniodawców. Autorzy zwracają też uwagę na bezprecedensową aktywność białoruskich służb specjalnych, które działają obecnie dynamiczniej niż rosyjska FSB.

Rekrutacja przeniosła się do internetu. Służby wykorzystują w tym celu fałszywe konta w mediach społecznościowych, oferty pracy publikowane w serwisach Telegram, VKontakte i TikTok, a także kontakty nawiązywane w popularnych grach wideo.

W niemal 95% przypadków o podjęciu współpracy decydują wyłącznie pieniądze, a wynagrodzenia trafiają do wykonawców w formie anonimowych przelewów kryptowalutowych, które można bez przeszkód wymienić na gotówkę w nieregulowanych, globalnych kantorach typu OTC. Wysokość stawek zależy od ryzyka zadania. Za namalowanie graffiti zleceniodawcy płacą kilka dolarów, za zamontowanie kamer szpiegowskich przy torach kolejowych około czterystu dolarów, a za najpoważniejsze podpalenia i akty sabotażu – rzędu dziesięciu tysięcy dolarów.

Kto przeprowadza dywersje w Polsce? Dane ABW i struktura zatrzymanych

Według analizy Defence24 wśród osób zatrzymanych w Polsce za szpiegostwo i dywersję największą grupę stanowią obywatele Ukrainy, którzy odpowiadają za 38% sprawców. Kolejne miejsca zajmują Białorusini z udziałem na poziomie 21%, Polacy stanowiący 19% oraz Rosjanie odpowiadający za 13% ujętych. Pozostałe 9% przypada na inne narodowości, wliczając w to trzy osoby o nieustalonej tożsamości.

Wykorzystywanie do tych zadań Ukraińców – w szczególności osób z obszarów przyfrontowych lub okupowanych, o niejednoznacznej tożsamości kulturowej – ma sztucznie wywołać napięcia społeczne w Polsce i osłabić zaufanie między Warszawą a Kijowem. Z ustaleń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynika ponadto, że 27% wykonawców fizycznych ataków zlecanych przez Rosję miało wcześniej konflikt z prawem. Osoby te były karane między innymi za drobny handel narkotykami lub udział w zorganizowanych grupach przestępczych, przez co stanowiły pozbawione skrupułów narzędzie dla obcych służb.

Autorzy opracowania Defence24 podkreślają konieczność pilnych zmian w polskim prawie i instytucjach, w tym zaostrzenia kar za szpiegostwo oraz dostosowania przepisów do zagrożeń hybrydowych. O skali wyzwania świadczy fakt, że polskie władze skierowały około 10 000 żołnierzy do fizycznej ochrony infrastruktury krytycznej. Zdaniem ekspertów Polska wraz z zachodnimi sojusznikami potrzebuje jednolitego, ofensywnego systemu reagowania, który zniechęci Kreml do kolejnych ataków na terytorium Rzeczypospolitej.

Drony nad lotniskiem w Kopenhadze i nowe zalecenia kryzysowe w Europie

Europejskie rządy modyfikują procedury bezpieczeństwa pod wpływem kolejnych incydentów. W Danii 22 września 2025 roku podejrzenie pojawienia się niezidentyfikowanych dronów skłoniło operatora Naviair do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad lotniskiem w Kopenhadze, co spowodowało odwołanie lub opóźnienie około stu lotów i dotknęło dwadzieścia tysięcy pasażerów. Duńskie służby nie ustaliły jednoznacznie sprawców, jednak premier Mette Frederiksen połączyła ten incydent z szerszą rosyjską kampanią hybrydową. W odpowiedzi na podobne zagrożenia Niemcy w lutym 2026 roku zaostrzyły prawo lotnicze, wprowadzając karę do dwóch lat więzienia za nielegalne loty bezzałogowcami w pobliżu portów lotniczych, a także utworzyły wspólne wojskowo-policyjne centrum obrony przed dronami.

Równolegle państwa rozwijają odporność społeczną na sytuacje kryzysowe. Strategia Unii Europejskiej zaleca obywatelom przygotowanie się na przetrwanie minimum 72 godzin bez dostępu do podstawowych usług. Własne wytyczne publikują też poszczególne kraje: brytyjska kampania „Be Ready” mówi o zapasach na 3 dni, władze Szwecji i Norwegii wskazują na tydzień, a rząd Niemiec rekomenduje zabezpieczenie zasobów na 10 dni. Irlandia zrezygnowała z podawania konkretnej liczby dni, aby nie wywoływać paniki, i zaleca mieszkańcom stałe utrzymywanie odpowiednich zapasów wody oraz żywności.

Cel strategiczny Kremla a ryzyko ataku z dużą liczbą ofiar

Rosyjska kampania hybrydowa na Zachodzie nie doprowadziła dotychczas do swojego głównego celu, czyli wyraźnego ograniczenia pomocy dla Ukrainy. Państwa europejskie nadal przekazują wsparcie wojskowe i podnoszą nakłady na obronność.

Analitycy IISS ostrzegają jednak, że rośnie prawdopodobieństwo zamachu z dużą liczbą ofiar. Taki atak przyniósłby nie tylko poważne straty, lecz także falę żądań odwetu w Europie, a przede wszystkim mógłby ujawnić brak jedności rządów państw europejskich co do sposobu reakcji. Moskwa zakłada, że strach i presja psychologiczna osłabią determinację państw zachodnich.

Prognoza IISS do 2029 roku. Cztery scenariusze rosyjskiej wojny hybrydowej

Wykorzystując prognozującą sztuczną inteligencję Hinsley, badacze IISS przygotowali cztery scenariusze rozwoju sytuacji w Europie do 2029 roku. Wariant pierwszy, określony jako „Rozproszone Wyniszczenie”, przewiduje utrzymanie dotychczasowej skali rozproszonych cyberataków i sabotażu, które mają stale wyczerpywać zasoby obronne i finansowe państw europejskich zmuszonych do kosztownej ochrony infrastruktury.

Scenariusz drugi to „Dostęp po Rozejmie”, zakładający wygaszenie spektakularnych ataków w razie zawarcia kruchego zawieszenia broni na Ukrainie. W takich warunkach Rosja miałaby przestawić się na cichą infiltrację sieci cyfrowych, budowanie relacji handlowych i umieszczanie agentów głęboko w europejskich firmach transportowych oraz przesyłowych z myślą o przyszłych uderzeniach.

W trzecim wariancie, nazwanym „Scentralizowaną Presją Logistyczną”, rosyjskie służby skupiają uderzenia hybrydowe na korytarzach łączących Niemcy ze wschodnią flanką NATO, w tym na obszarze Polski, Czech i Słowacji. Regularne, drobne przestoje w transporcie surowców i uzbrojenia miałyby zaburzyć płynność operacyjną armii oraz zniechęcić prywatnych przewoźników do realizacji kontraktów obronnych ze względu na wysokie ryzyko i drogie ubezpieczenia.

Czwarty scenariusz, czyli „Presja na Północy i Infrastrukturze Morskiej”, opisuje przeniesienie ciężaru operacji w okolice północnej Norwegii oraz podejść do Północnego Atlantyku. Uszkadzanie podmorskich kabli, trudne do przypisania awarie łączności oraz demonstracyjne manewry jednostek pływających przy platformach wiertniczych miałyby rozproszyć siły NATO i wymusić podział ograniczonych zdolności patrolowych sojuszu.

Autorzy analizy zaznaczają, że przy tak rozbudowanej infrastrukturze fizyczne powstrzymanie każdego incydentu jest niemożliwe. O strategicznym powodzeniu Zachodu zadecyduje utrzymanie sprawnych procesów decyzyjnych, ochrona sieci logistycznych i informatycznych oraz zachowanie politycznej jedności i woli dalszego wspierania wolnej Europy mimo stałego zagrożenia ze strony Kremla.

Rekomendacje IISS dla państw NATO. Potrzeba wspólnej strategii odstraszania

Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych rekomenduje państwom zachodnim narażonym na rosyjskie operacje pilne stworzenie wspólnej i jednoznacznej strategii odpowiedzi. Precyzyjne wskazanie konsekwencji, jakie spotkają Moskwę po poważnych incydentach, może zwiększyć dla niej koszty prowadzenia wojny hybrydowej i wzmocnić odstraszanie. Zdaniem analityków brak stanowczej, skoordynowanej reakcji sprawi, że Rosja będzie dalej testować „czerwone linie” NATO i wykorzystywać słabości państw demokratycznych.