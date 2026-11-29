Niemcy, Hiszpania i Szwecja we współpracy z agencją OCCAR uruchamiają program zakupu zmodernizowanego pocisku manewrującego TAURUS Neo, który ma zapewnić większy zasięg, wyższą odporność na zakłócenia oraz niezależność europejskiego przemysłu od amerykańskich przepisów eksportowych ITAR.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest budowa europejskiego silnika nieobjętego restrykcjami ITAR, które pozwalają Stanom Zjednoczonym blokować eksport uzbrojenia. Na badania nad własnym napędem Berlin wyłoży około 80 milionów euro.

Inwestycja wymaga ogromnych środków finansowych, w ramach których udział Niemiec sięgnie do 1,8 miliarda euro, natomiast Hiszpanii 480 milionów euro. Fazę przygotowawczą do produkcji seryjnej zaplanowano do 2029 roku, a dostawy pocisków TAURUS Neo powinny ruszyć na przełomie lat 20. i 30. XXI wieku.

Jak informuje niemiecki portal Hartpunkt, realizacją wspólnego projektu pozyskania nowej generacji pocisku manewrującego zajmie się OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en Matière d'Armement), czyli międzynarodowa organizacja do spraw współpracy w dziedzinie uzbrojenia. Jej nadzór nad programem realizowanym przez Niemcy, Hiszpanię i Szwecję ma zagwarantować standaryzację oraz właściwą koordynację prac.

Za produkcję uzbrojenia odpowiada spółka TAURUS Systems GmbH, stanowiąca joint venture niemieckiej firmy MBDA Deutschland oraz szwedzkiego koncernu Saab. Trzy państwa uczestniczące w programie mogą podpisać umowę o współpracy jeszcze w 2026 roku, co z kolei umożliwi zawarcie formalnego kontraktu z producentem. Obecnie pociski w wersji TAURUS KEPD 350 znajdują się na wyposażeniu Niemiec, Hiszpanii oraz Korei Południowej, a wkrótce do tego grona dołączy Szwecja, która zaczęła już integrować tę broń ze swoimi myśliwcami Gripen.

Jerman, Spanyol & Swedia berencana mengadakan rudal jelajah TAURUS Neo melalui OCCAR. Varian baru ini menawarkan jangkauan lebih jauh & ketahanan terhadap gangguan. Jerman menyiapkan €1,8 miliar, termasuk €80 juta utk mesin bebas ITAR, dan Spanyol mengalokasikan €480 juta. https://t.co/COyRd4ZhPS— Military Channel (@AntoniusWibow10) November 24, 2026

Nowy silnik dla pocisku TAURUS Neo. Europa chce ominąć amerykańskie przepisy ITAR

Szczególnie istotnym i szeroko omawianym elementem programu TAURUS Neo jest stworzenie silnika niepodlegającego regulacjom ITAR (International Traffic in Arms Regulations). Wykorzystywany dotychczas wariant pocisku korzysta z bardzo wydajnej jednostki P8300-15 produkcji amerykańskiego przedsiębiorstwa Williams International, której ciąg sięgający do 6,67 kN odgrywa decydującą rolę podczas lotu konturowego na skrajnie małym pułapie.

Amerykańskie pochodzenie napędu sprawia jednak, że podlega on surowym przepisom eksportowym ITAR, dającym władzom w Waszyngtonie prawo weta przy sprzedaży bądź przekazywaniu pocisków państwom trzecim. W Europie traktuje się to uzależnienie jako strategiczną barierę dla własnej autonomii. W związku z tym niemiecki rząd planuje wyasygnować około 80 milionów euro na prace badawcze nad nową, europejską jednostką napędową. Pod uwagę brane jest rozwiązanie niemieckiej spółki AeroDesignWorks GmbH, które zagwarantowałoby całkowitą suwerenność zarówno w wytwarzaniu, jak i eksporcie tej broni.

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Finansowanie i harmonogram programu TAURUS Neo. Miliardy euro z Niemiec i Hiszpanii

Przedsięwzięcie wymaga dużego zaangażowania budżetowego. Już w grudniu 2025 roku Komisja Budżetowa niemieckiego Bundestagu zaakceptowała pierwsze środki obejmujące 415 milionów euro na przygotowanie produkcji seryjnej oraz 35 milionów euro na kontynuację prac badawczo-rozwojowych.

Pieniądze te umożliwią wykonawcy złożenie zamówień na tak zwane komponenty o długim czasie realizacji, obejmujące specjalistyczne materiały wybuchowe oraz części systemów, na których wytworzenie i dostarczenie trzeba czekać nawet dwa lata. Łączne niemieckie zapotrzebowanie na nieokreśloną jeszcze liczbę sztuk szacowane jest na maksymalnie 1,8 miliarda euro, natomiast Hiszpania zadeklarowała wkład finansowy w wysokości 480 milionów euro. Również w grudniu 2025 roku firma Taurus Systems oraz niemieckie biuro zakupów BAAINBw zawarły umowę dotyczącą otwarcia linii produkcyjnej NEO.

Wcześniej, 10 listopada, władze w Madrycie zaakceptowały pakiet kontraktów opiewający łącznie na 545 milionów euro z przeznaczeniem na unowocześnienie swoich pocisków manewrujących Taurus KEPD 350 oraz przystosowanie rodzimego przemysłu do uczestnictwa w europejskim projekcie nowej generacji Taurus NEO. Pierwsza pula w kwocie 65 milionów euro, rozłożona na sześć rocznych rat, sfinansuje drugi etap wydłużenia resursów (MLU-II) posiadanych już pocisków, co pozwoli utrzymać ich sprawność i efektywność po 2040 roku.

Chociaż finansowanie zostało już uruchomione, obserwatorzy branży zbrojeniowej przewidują, że większe dostawy pocisków TAURUS Neo ruszą najwcześniej pod koniec lat 20. albo na początku lat 30. XXI wieku. Sama faza przygotowawcza poprzedzająca produkcję seryjną została rozpisana do 2029 roku.

Parametry techniczne pocisku TAURUS Neo. Zasięg ponad 700 kilometrów i nowe sensory

Projekt TAURUS Neo wykracza poza zwykłą modernizację i zakłada budowę nowej generacji uzbrojenia dalekiego zasięgu. Broń zachowa podstawowe gabaryty swojego poprzednika, a więc masę wynoszącą około 1400 kilogramów, długość rzędu 5 metrów oraz 480-kilogramową głowicę bojową Mephisto, ale jej zasięg wyraźnie wzrośnie i przekroczy 700 kilometrów.

Dokładna specyfikacja techniczna pozostaje objęta tajemnicą, jednak ujawniono zasadnicze kierunki prac mających zapewnić przewagę na przyszłym polu walki. Wśród priorytetowych usprawnień wymienia się wydłużenie zasięgu operacyjnego względem obecnego wariantu przekraczającego 500 kilometrów, montaż udoskonalonej głowicy naprowadzającej i nowych sensorów podnoszących celność, a także wzmocnienie odporności systemów komunikacji i nawigacji na zakłócenia (Anti-Jamming) oraz zastosowanie europejskiego silnika nieobjętego amerykańskimi restrykcjami ITAR. Broń otrzyma układ nawigacyjny zabezpieczony przed zagłuszaniem sygnału GPS, a zoptymalizowana konstrukcja ułatwi jej integrację z nosicielami i obniży koszty eksploatacji.

Wykorzystywany dotychczas pocisk TAURUS KEPD 350 należy do najnowocześniejszych konstrukcji w swojej kategorii, potrafiących lecieć na bardzo małej wysokości i precyzyjnie niszczyć silnie umocnione obiekty. Nowy wariant ma rozwinąć te możliwości przede wszystkim poprzez wydłużenie zasięgu, co zapewni planistom większą swobodę przy omijaniu stref obrony powietrznej wroga. Nieoficjalne doniesienia wskazują nawet na zasięg dochodzący do 1000 kilometrów, co uczyniłoby z niego bezpośredniego konkurenta amerykańskiego pocisku JASSM-ER. Broń ma być przy tym znacznie trudniejsza do wykrycia oraz zneutralizowania, a nowoczesne sensory i oprogramowanie sterujące – potencjalnie wspomagane sztuczną inteligencją – mają zwiększyć jej przeżywalność w przestrzeni silnie nasyconej zaawansowaną obroną przeciwlotniczą.