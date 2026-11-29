Polska Grupa WB 25 listopada potwierdziła, że bezzałogowa jednostka nawodna (USV) STORMRIDER 550 przeszła kluczowe testy morskie. Najnowszy polski system autonomiczny opracowała wchodząca w skład grupy spółka Radmor S.A. Oficjalna premiera konstrukcji odbyła się we wrześniu na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2026 w Kielcach, gdzie spotkała się z dużym zainteresowaniem.

STORMRIDER 550 na MSPO 2026. Testy bezzałogowca na Zatoce Gdańskiej

Wrześniowy debiut na kieleckich targach MSPO 2026 należał do najważniejszych wydarzeń tej imprezy. Konstrukcję pokazano jako mniejszy i bardziej uniwersalny wariant znanego modelu STORMRIDER 850, który wcześniej otrzymał nagrodę Defender. Stworzenie mniejszej platformy wynikało z rosnącego zapotrzebowania na bezzałogowce zdolne do działania w portach, na wodach przybrzeżnych oraz na akwenach śródlądowych.

Kolejnym etapem rozwoju projektu były próby w Zatoce Gdańskiej, w których wzięli udział reprezentanci Wojska Polskiego oraz instytucji odpowiadających za ochronę polskiego wybrzeża i obiektów infrastruktury krytycznej. Podczas testów w realnych warunkach morskich sprawdzono zdolności manewrowe, działanie systemów nawigacyjnych oraz integrację wyposażenia, co potwierdziło gotowość jednostki do zaawansowanych misji patrolowych, inspekcyjnych i szkoleniowych.

Modułowa budowa STORMRIDER 550. Parametry techniczne i zastosowanie

Zaprojektowany przez spółkę RADMOR bezzałogowiec mierzy pięć i pół metra długości, a jego masa własna to około sześciuset pięćdziesięciu kilogramów. Jednostka powstała zgodnie z koncepcją podwójnego zastosowania, dzięki czemu może pracować zarówno dla wojska, jak i dla odbiorców cywilnych.

Pełna modułowość konstrukcji pozwala szybko zmieniać wyposażenie pod kątem konkretnego zadania, dlatego producent przygotował dwa główne warianty nadbudowy i kadłuba. Wersja z wysoką nadbudową i podwyższonym profilem służy do długotrwałych patroli, akcji ratowniczych oraz rozpoznania obrazowego i elektronicznego. Na maszcie mieści rozbudowany zestaw sensorów, w tym radar nawigacyjny, głowicę optoelektroniczną i sonar, co pozwala monitorować rozległe akweny, chronić infrastrukturę krytyczną i szukać obiektów podwodnych. Drugi wariant ma niską nadbudowę, która obniża sylwetkę łodzi, zmniejsza jej sygnaturę radarową i utrudnia wykrycie, sprawdzając się w zadaniach uderzeniowych, skrytym rozpoznaniu, szkoleniu operatorów oraz w ciasnych basenach portowych i na śródlądowych drogach wodnych.

Jednostkę napędza wydajny i prosty w obsłudze silnik zaburtowy, który w bazowej konfiguracji może mieć na przykład czterdzieści koni mechanicznych, przy czym ostateczny dobór zależy od wymagań odbiorcy i wybranych modułów. Bezzałogowiec osiąga prędkość maksymalną około trzydziestu węzłów i patrolową od czterech do sześciu węzłów. W ekonomicznym trybie patrolowym niskie zużycie paliwa i pojemność zbiorników zapewniają nieprzerwaną, autonomiczną pracę nawet przez dwadzieścia cztery godziny. Konstrukcja gwarantuje stabilne i bezpieczne wykonywanie misji przy stanie morza do trzech, a okazyjnie nawet do czterech stopni w skali Douglasa.

W zadaniach obronnych i bezpieczeństwa publicznego platforma patroluje i chroni wody terytorialne, redy, porty, kotwicowiska oraz szlaki żeglugowe. Może zabezpieczać morską infrastrukturę krytyczną, w tym rurociągi, terminale LNG i morskie farmy wiatrowe, a także badać dno i wykrywać obiekty minopodobne. Służy również do szkolenia operatorów bezzałogowców i załóg okrętów w obronie przed zagrożeniami asymetrycznymi, natomiast z głowicą uderzeniową może wykonywać misje bojowe. Na rynku cywilnym i komercyjnym jednostka prowadzi badania hydrograficzne i batymetryczne z mapowaniem dna morskiego, kontroluje podwodne części instalacji offshore oraz wspiera akcje poszukiwawczo-ratownicze, pomagając odnajdywać osoby zaginione w wodzie.

Nowy model uzupełnia ofertę Grupy WB o prostsze, mniejsze i znacznie tańsze rozwiązanie do działań lokalnych, przybrzeżnych i śródlądowych względem cięższego systemu StormRider 850, który ma osiem i pół metra długości, waży trzy i pół tony, korzysta z napędu strugowodnego Volvo Penta i może przenosić uzbrojenie pokroju amunicji krążącej Warmate na dystans do pięciuset kilometrów. Mimo mniejszych rozmiarów StormRider 550 zachowuje pełną spójność operacyjną z większym wariantem dzięki integracji z systemami dowodzenia Grupy WB, w tym ze środowiskiem TOPAZ. Umożliwia to włączenie łodzi do wielodomenowego pola walki i jej współpracę z bezzałogowcami nowej generacji, takimi jak drony FlyEye oraz amunicja krążąca z rodziny WARMATE.