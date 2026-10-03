Żona gen. Różańskiego walczy o mandat męża. Koalicja zwiera szyki

Zdzisława Różańska, żona zmarłego senatora gen. Mirosława Różańskiego, zgłosiła swoją kandydaturę w wyborach uzupełniających do Senatu.

Kandydatka reprezentuje okręg zielonogórski, ciesząc się wsparciem Koalicji 15 października, zgodnie z ustaleniami Paktu Senackiego.

Termin głosowania wyznaczono na 22 listopada 2026 roku.

Ruszyła już oficjalna zbiórka podpisów niezbędnych do rejestracji jej kandydatury.

Kto przejmie mandat po śp. gen. Różańskim w okręgu zielonogórskim?

Po śmierci gen. Mirosława Różańskiego w sierpniu bieżącego roku, o zwolnione miejsce w Senacie powalczy jego małżonka. Wybory uzupełniające zaplanowano na 22 listopada, a start Zdzisławy Różańskiej zadeklarowała w mediach społecznościowych posłanka Koalicji Obywatelskiej, Elżbieta Polak. Decyzja ta niesie za sobą nie tylko znaczenie polityczne, ale też osobiste, stanowiąc formę kontynuacji działań zmarłego męża w polskim parlamencie.

Zdzisława Różańska będzie rywalizować w okręgu nr 20, w którego skład wchodzi m.in. Zielona Góra. Warto zaznaczyć, że nie startuje z ramienia pojedynczej partii, lecz całego obozu rządzącego, reprezentując Komitet Wyborczy Wyborców Koalicji 15 października. Taki obrót spraw potwierdza utrzymanie porozumienia w ramach Paktu Senackiego.

Jak przekazała Elżbieta Polak, machina kampanijna już ruszyła, a obecnie trwa zbieranie podpisów poparcia dla kandydatury Zdzisławy Różańskiej.

- Jedna kandydatka całego obozu demokratycznego. Decyzją porozumienia koalicyjnego w wyborach uzupełniających do Senatu utrzymany zostaje Pakt Senacki. Wspólną Kandydatką będzie Pani Zdzisława Różańska, żona ś.p. Mirosława Różańskiego. Zbieramy podpisy pod listą poparcia Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji 15 października. Jako Koalicja Obywatelska aktywnie włączymy się w kampanię całego obozu demokratycznego - napisała na Facebooku posłanka KO Elżbieta Polak.

Wsparcie dla Zdzisławy Różańskiej od Koalicji 15 października

Kandydatura Zdzisławy Różańskiej to wynik szerokiego porozumienia w ramach koalicji rządzącej. Reprezentuje ona nie jedną siłę polityczną, ale cały blok, który triumfował w wyborach w 2023 roku. Takie podejście wpisuje się w strategię, która zapewniła dzisiejszej większości dominację w Senacie.

Kluczową rolę odgrywa tu Pakt Senacki. Jest to nieformalna umowa między ugrupowaniami, zakładająca niewystawianie kontrkandydatów w poszczególnych okręgach, co zapobiega rozpraszaniu głosów i potęguje szanse w starciu z głównym oponentem politycznym.

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Kariera i dziedzictwo generała Mirosława Różańskiego

Miejsce, o które 22 listopada będzie ubiegać się Zdzisława Różańska, opustoszało po niespodziewanej śmierci jej męża. Generał Mirosław Różański zmarł w sierpniu w wieku 63 lat. Przez dziesięciolecia był jedną z kluczowych postaci polskiego wojska, a jego decyzja o wejściu do świata polityki odbiła się szerokim echem w debacie publicznej.

Generał konsekwentnie budował swoją pozycję w siłach zbrojnych. Stał na czele elitarnych jednostek, takich jak 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana i 11. Dywizja Kawalerii Pancernej. Miał za sobą służbę w Iraku, a w Sztabie Generalnym i MON odpowiadał za planowanie strategiczne, będąc jednym z głównych twórców reformy dowodzenia armią.

Zaskakujący finał jego wojskowej drogi nastąpił pod koniec 2016 roku, kiedy złożył rezygnację ze stanowiska Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Krok ten zinterpretowano jako sprzeciw wobec polityki ówczesnego kierownictwa MON. Po odejściu do cywila pozostał aktywny publicznie, zakładając fundację Stratpoints i wyrastając na czołowego eksperta ds. obronności.

W 2023 roku podjął decyzję o zaangażowaniu politycznym, zdobywając mandat senatora w okręgu zielonogórskim jako kandydat bezpartyjny. Jego śmierć w wyniku choroby nowotworowej wymusiła rozpisanie wyborów uzupełniających, w których jego żona powalczy o miejsce w izbie wyższej parlamentu.

Głosowanie 22 listopada zweryfikuje, czy lokalni wyborcy obdarzą ją mandatem zaufania i pozwolą na kontynuację politycznej drogi zmarłego generała, podaje Onet.