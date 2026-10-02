Poseł PiS o osiągnięciach swojej partii. Zaskakująco nawiązał do losów Jezusa

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Lista wypunktowana w tym artykule jasno przedstawia kluczowe wątki sprawy. Poseł Jerzy Materna postanowił obronić politykę Donalda Trumpa oraz dotychczasowe osiągnięcia PiS-u, a brak poparcia i uznania ze strony obywateli przyrównał do męczeńskiej śmierci Jezusa na krzyżu, czym wywołał prawdziwą burzę. Tego typu narracja przywodzi na myśl zachowanie samego Donalda Trumpa z początku bieżącego roku, kiedy to pochwalił się obrazkiem stworzonym przez AI, gdzie stylizował się na postać leczącego Mesjasza – ten ruch sprowadził na niego krytykę i zarzuty o świętokradztwo. Sam Materna to wieloletni działacz Prawa i Sprawiedliwości, który nieprzerwanie od 2005 roku (od piątej aż do dziesiątej kadencji) zasiada w ławach sejmowych, a w przeszłości piastował stanowisko wiceministra w resorcie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Politykom nierzadko zdarzają się słowne potknięcia czy niezręczności, ale wystąpienie Jerzego Materny należy do wyjątkowo osobliwych. Podczas dyskusji z przedstawicielami mediów w budynku parlamentu pochylił się między innymi nad kwestią amerykańskich triumfów.
Trump - trzeba się uczyć od niego. Przede wszystkim walczy o swoją ojczyznę i dzisiaj można powiedzieć Ameryka już naprawdę osiąga sukcesy
Zareagowała na to dziennikarka Justyna Dobrosz-Oracz, punktując, że w rzeczywistości obecny gospodarz Białego Domu notuje najsłabsze poparcie w dziejach amerykańskich prezydentur. Riposta, jaka padła z ust polityka, wprawiła zgromadzonych w całkowite zdumienie.
U nas też najlepsze zrobiliśmy rzeczy w ciągu 8 lat i to nie jest do końca tak. Ludzie nie mają wdzięczności. Ja to przyrównam po prostu, bo jestem katolikiem, Jezus robił wspaniałe rzeczy, nauczał uzdrawiał. I co zrobiono na końcu z Nim? Ukrzyżowali Go
Edzio, Ramzes i Aramis w służbie prezydenta. Pytają o koszty
Trzeba przyznać, że to niezwykle odważne zestawienie, tym bardziej że analogiczne paralele spotykały się już w przeszłości z potężnym oporem. Warto mieć w pamięci sytuację, gdy to właśnie Donald Trump w kwietniu 2024 roku pochwalił się w internecie wykreowanym przez sztuczną inteligencję wizerunkiem, gdzie odziany w biało-czerwone szaty przykłada dłoń do głowy schorowanego człowieka. Liczna grupa odbiorców odebrała to jako kreowanie się amerykańskiego lidera na uzdrawiającego Zbawiciela, co wywołało międzynarodowy niesmak. W obliczu lawiny krytyki i zarzucania mu pychy oraz profanacji – w tym chociażby przez historyka Sławomira Cenckiewicza – kontrowersyjna ilustracja zniknęła z sieci.
Kim jest polityk PiS Jerzy Materna?
Swoją drogę zawodową zaczynał po ukończeniu w 1983 roku inżynierii budowlanej na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze. Przez sześć lat, począwszy od 1984 roku, nadzorował prace na budowach. Z czasem obejmował posady kierownicze w rozmaitych przedsiębiorstwach oraz założył własną firmę. Dodatkowo w 2002 roku podniósł swoje kompetencje, absolwując podyplomowe studium z zakresu szacowania wartości nieruchomości.
Swoją karierę na niwie publicznej inaugurował w strukturach samorządowych, zasiadając do 2002 roku w radzie Zielonej Góry z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W 1993 roku dołączył do Porozumienia Centrum, by później zasilić szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Od 2005 roku bez przerw zdobywa mandat poselski, reprezentując swoich wyborców od piątej do obecnej, dziesiątej kadencji Sejmu.
Jeżeli chodzi o funkcje rządowe, przez trzy lata (2015-2018) pracował jako wiceminister w resorcie odpowiedzialnym za gospodarkę morską i żeglugę śródlądową. Oprócz tego podejmował starania o wejście do europarlamentu – jednak ani start w 2019, ani w 2024 roku nie przyniósł mu sukcesu wyborczego.