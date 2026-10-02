Poseł PiS o osiągnięciach swojej partii. Zaskakująco nawiązał do losów Jezusa

Lista wypunktowana w tym artykule jasno przedstawia kluczowe wątki sprawy. Poseł Jerzy Materna postanowił obronić politykę Donalda Trumpa oraz dotychczasowe osiągnięcia PiS-u, a brak poparcia i uznania ze strony obywateli przyrównał do męczeńskiej śmierci Jezusa na krzyżu, czym wywołał prawdziwą burzę. Tego typu narracja przywodzi na myśl zachowanie samego Donalda Trumpa z początku bieżącego roku, kiedy to pochwalił się obrazkiem stworzonym przez AI, gdzie stylizował się na postać leczącego Mesjasza – ten ruch sprowadził na niego krytykę i zarzuty o świętokradztwo. Sam Materna to wieloletni działacz Prawa i Sprawiedliwości, który nieprzerwanie od 2005 roku (od piątej aż do dziesiątej kadencji) zasiada w ławach sejmowych, a w przeszłości piastował stanowisko wiceministra w resorcie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Sonda Czy słowa Jerzego Materny to przesada? Tak Nie Nie wiem

Politykom nierzadko zdarzają się słowne potknięcia czy niezręczności, ale wystąpienie Jerzego Materny należy do wyjątkowo osobliwych. Podczas dyskusji z przedstawicielami mediów w budynku parlamentu pochylił się między innymi nad kwestią amerykańskich triumfów.

Poseł PiS o utracie władzy: Lud nie ma wdzięczności. Co zrobili z Chrystusem?! pic.twitter.com/cdikn70ghk— tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) October 2, 2026

Trump - trzeba się uczyć od niego. Przede wszystkim walczy o swoją ojczyznę i dzisiaj można powiedzieć Ameryka już naprawdę osiąga sukcesy

Zareagowała na to dziennikarka Justyna Dobrosz-Oracz, punktując, że w rzeczywistości obecny gospodarz Białego Domu notuje najsłabsze poparcie w dziejach amerykańskich prezydentur. Riposta, jaka padła z ust polityka, wprawiła zgromadzonych w całkowite zdumienie.

U nas też najlepsze zrobiliśmy rzeczy w ciągu 8 lat i to nie jest do końca tak. Ludzie nie mają wdzięczności. Ja to przyrównam po prostu, bo jestem katolikiem, Jezus robił wspaniałe rzeczy, nauczał uzdrawiał. I co zrobiono na końcu z Nim? Ukrzyżowali Go

Edzio, Ramzes i Aramis w służbie prezydenta. Pytają o koszty

Trzeba przyznać, że to niezwykle odważne zestawienie, tym bardziej że analogiczne paralele spotykały się już w przeszłości z potężnym oporem. Warto mieć w pamięci sytuację, gdy to właśnie Donald Trump w kwietniu 2024 roku pochwalił się w internecie wykreowanym przez sztuczną inteligencję wizerunkiem, gdzie odziany w biało-czerwone szaty przykłada dłoń do głowy schorowanego człowieka. Liczna grupa odbiorców odebrała to jako kreowanie się amerykańskiego lidera na uzdrawiającego Zbawiciela, co wywołało międzynarodowy niesmak. W obliczu lawiny krytyki i zarzucania mu pychy oraz profanacji – w tym chociażby przez historyka Sławomira Cenckiewicza – kontrowersyjna ilustracja zniknęła z sieci.

Kim jest polityk PiS Jerzy Materna?

Swoją drogę zawodową zaczynał po ukończeniu w 1983 roku inżynierii budowlanej na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze. Przez sześć lat, począwszy od 1984 roku, nadzorował prace na budowach. Z czasem obejmował posady kierownicze w rozmaitych przedsiębiorstwach oraz założył własną firmę. Dodatkowo w 2002 roku podniósł swoje kompetencje, absolwując podyplomowe studium z zakresu szacowania wartości nieruchomości.

Swoją karierę na niwie publicznej inaugurował w strukturach samorządowych, zasiadając do 2002 roku w radzie Zielonej Góry z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W 1993 roku dołączył do Porozumienia Centrum, by później zasilić szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Od 2005 roku bez przerw zdobywa mandat poselski, reprezentując swoich wyborców od piątej do obecnej, dziesiątej kadencji Sejmu.

Jeżeli chodzi o funkcje rządowe, przez trzy lata (2015-2018) pracował jako wiceminister w resorcie odpowiedzialnym za gospodarkę morską i żeglugę śródlądową. Oprócz tego podejmował starania o wejście do europarlamentu – jednak ani start w 2019, ani w 2024 roku nie przyniósł mu sukcesu wyborczego.