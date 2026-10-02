Magdalena Ogórek otwiera muzeum na Śląsku. Ogromne zainteresowanie

W minioną środę, 30 września, w dolnośląskich Sulisławicach odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Sztuki Zagrabionej. To autorski projekt Magdaleny Ogórek, którego głównym celem jest przypomnienie o zaginionych dziełach sztuki. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności. W uroczystości wzięli udział nie tylko zaproszeni goście, ale też wielu mieszkańców. Program otwarcia obejmował oficjalne przemowy, symboliczne przecięcie wstęgi, a także koncert orkiestry. O poczęstunek dla zgromadzonych zadbały panie z miejscowego koła gospodyń wiejskich.

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- Jest mi niezmiernie miło poinformować, że na środowym otwarciu Muzeum Sztuki Zagrabionej [w skrócie: MSZ] stawiło się ponad 300 osób. Aż do późnego wieczora zachwyceni Zwiedzający oglądali wystawę

❗️🎨 🏛️ Szanowni Państwo ❗️Jest mi niezmiernie miło poinformować, że na środowym otwarciu Muzeum Sztuki Zagrabionej [w skrócie: MSZ😊] stawiło się ponad 300 osób. Aż do późnego wieczora zachwyceni Zwiedzający oglądali wystawę. Z komentarzy "na gorąco":🟡 bardzo porusza… pic.twitter.com/mVOp5UHySp— Magda Ogórek (@ogorekmagda) October 2, 2026

Duma Magdaleny Ogórek

Podczas inauguracji Magdalena Ogórek nie kryła wzruszenia i satysfakcji z doprowadzenia projektu do końca. Zaznaczyła, że mimo wielu głosów powątpiewających w jej możliwości, udało jej się sfinalizować budowę muzeum. Dodała również, że nowa instytucja to hołd dla polskich naukowców, którzy ryzykowali życiem, by chronić narodowe zbiory przed zniszczeniem lub kradzieżą. Główna oś ekspozycji skupia się na grabieży polskiej kultury przez Niemców i Austriaków w trakcie II wojny światowej. Bodźcem do stworzenia muzeum były materiały archiwalne, które dziennikarka zebrała podczas pracy nad swoją książką opowiadającą o losach generała SS plądrującego Kraków.

Co zobaczymy w muzeum w Ząbkowicach Śląskich?

Obecny na uroczystości burmistrz Ząbkowic Śląskich, Marcin Orzeszek, wyraził radość z faktu, że tak ważna instytucja powstała na terenie jego gminy. Zwrócił uwagę na unikalny charakter miejsca i jego wartość edukacyjną dla wszystkich odwiedzających. Główną atrakcją muzeum jest interaktywna wystawa, która przybliża losy polskich profesorów zaangażowanych w ratowanie dzieł sztuki w czasie wojny. Wśród eksponatów znajduje się również pieczołowicie odtworzone wnętrze lwowskiego mieszkania. Część ekspozycji, nazwana „ścianą niesprawiedliwości”, ukazuje twarze okupantów odpowiedzialnych za kradzieże. Odwiedzający mogą też poznać fascynujące historie czterech bezcennych arcydzieł zrabowanych z polskich kolekcji, takich jak słynna „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci czy zaginiony „Portret Młodzieńca” Rafaela.

Magdalena Ogórek komentuje otwarcie

W mediach społecznościowych Magdalena Ogórek opublikowała obszerny wpis podsumowujący proces tworzenia placówki. Podkreśliła w nim, jak wiele wysiłku i poświęceń kosztowała ją ta trzyletnia inwestycja. Wskazała na trudności związane z jednoczesnym nadzorowaniem prac budowlanych i projektowaniem ekspozycji.

- Odrobina prywaty: trzy lata budowy Muzeum to moja krew, pot i łzy. Trzy lata kontraktowania prac budowlanych i równoległego kontraktowania wystawy - pod ciągłym, agresywnym ostrzałem medialnym; dziesiątki nieprawdziwych artykułów; dron TVN-u nad budową. Pomorski Urząd Celno - Skarbowy [naloty, przesłuchania, straszenie, paraliż prac]. Powiem tak: źle trafili. Dowożę każdy projekt, którego się podejmę