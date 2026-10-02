Donald Tusk uderza w prezydenta nagraniem. Kancelaria reaguje, a PiS drwi

Szef rządu zamieścił w sieci materiał wideo, w którym odniósł się do zwłoki głowy państwa w sprawie podpisania regulacji dotyczących cen paliw, rzucając w stronę prezydenta: "I po co było tak rumakować?".

Współpracownicy Karola Nawrockiego, tacy jak Marcin Przydacz i Błażej Poboży, szybko odpowiedzieli, wypominając szefowi rządu niezrealizowaną obietnicę obniżenia cen paliw do 5,19 zł. Zwrócili uwagę na korzystne ceny ropy i oskarżyli go o niestosowne "trollowanie".

Materiał wywołał falę komentarzy. Głos zabrali politycy opozycji, w tym Michał Wójcik z PiS, który ironicznie wspomniał o "kratach", a także przedstawiciele koalicji, jak Paweł Kurek z Polski 2050, który docenił rolę innej działaczki w procesie legislacyjnym.

W piątek 2 października Donald Tusk podzielił się w sieci krótkim klipem. Na nagraniu widać, jak premier pije kawę, przechodząc obok Belwederu, i komentuje finał sprawy ustawy paliwowej, którą ostatecznie zatwierdził prezydent. Szef rządu zwrócił się do głowy państwa pytaniem: "I po co było tak rumakować?".

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Reakcje Kancelarii Prezydenta na wideo Donalda Tuska

Słowa Donalda Tuska nie pozostały bez odpowiedzi. Błyskawicznie zareagowali na nie współpracownicy prezydenta.

Sonda Czy Donald Tusk powinien w taki sposób komentować decyzje prezydenta? Tak Nie Trudno powiedzieć

– Kiedy premier Tusk obiecywał paliwo po 5,19 zł – cena baryłki ropy wynosiła 570 zł, dziś jest po 400 zł. Dziś ropa jest dużo tańsza niż wtedy, gdy mówił o 5,19. Spokojnie więc się uda Panu Premierowi spełnienie tej obietnicy, prawda? Skoro cena ropy (na którą nie ma wpływu – jest niższa), a pozostała duża część finalnej ceny to VAT, akcyza i opłata (na którą ma wpływ) – to powinno być łatwiej niż wtedy, gdy obiecywał? Czyż nie? –

I po co było tak rumakować? pic.twitter.com/WGTgZNuAU7— Donald Tusk (@donaldtusk) October 2, 2026

napisał w sieci Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta.

Komentarz prof. Witolda Modzelewskiego o podatkach od paliw

Głos w dyskusji zabrał również doradca Karola Nawrockiego, Błażej Poboży.

– Prezydent dał panu możliwość zrealizowania pańskiej obietnicy paliwa po 5,19. Zająłby się pan tym, a nie trollowaniem na X, co nie przystoi szefowi rządu. Nawet topografii Warszawy Pan nie zna, co już Panu wyjaśnił m.in. Rafał Leśkiewicz. PS. Doceniam, że tym razem bez ręki w kieszeni –

stwierdził Błażej Poboży w swoim wpisie.

Głosy z opozycji i koalicji po filmie szefa rządu

Do wymiany zdań dołączyli też inni politycy. Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik opublikował zwięzły komentarz.

"Dobrze, dobrze – proszę się oswajać z kratami" - napisał polityk PiS, nawiązując tym samym do miejsca, w którym nagrano wideo, czyli okolic ogrodzenia Belwederu.

Swoje zdanie wyraził również Paweł Kurek reprezentujący Polskę 2050, zaznaczając, że słowa uznania należą się przewodniczącej Pełczyńskiej-Nałęcz, gdyż bez jej determinacji nie doszłoby do działań rządu i podpisu prezydenta.

– Zamiast nagrywać głupawe filmiki i karmić zranione ego, czas się wziąć do roboty? 5,19, raz, dwa! I zaraz się skończy rumakowanie –

skomentował z kolei Radosław Fogiel z PiS.

Zdjęcia domu Donalda Tuska można zobaczyć w przygotowanej przez nas galerii.