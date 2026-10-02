Donald Tusk uderza w prezydenta nagraniem. Kancelaria reaguje, a PiS drwi

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-10-02 20:43

Krótkie wideo opublikowane w sieci przez Donalda Tuska rozgrzało polską scenę polityczną. Szef rządu w nietypowy sposób skomentował podpisanie przez prezydenta nowej ustawy paliwowej, co wywołało lawinę komentarzy zarówno ze strony Pałacu Prezydenckiego, jak i przedstawicieli różnych frakcji politycznych.

Uśmiechnięty Marcin Przydacz, a obok premier Donald Tusk przy mikrofonie. O sporze wokół ustawy paliwowej czytaj w Eska.
Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS
  • Szef rządu zamieścił w sieci materiał wideo, w którym odniósł się do zwłoki głowy państwa w sprawie podpisania regulacji dotyczących cen paliw, rzucając w stronę prezydenta: "I po co było tak rumakować?".
  • Współpracownicy Karola Nawrockiego, tacy jak Marcin Przydacz i Błażej Poboży, szybko odpowiedzieli, wypominając szefowi rządu niezrealizowaną obietnicę obniżenia cen paliw do 5,19 zł. Zwrócili uwagę na korzystne ceny ropy i oskarżyli go o niestosowne "trollowanie".
  • Materiał wywołał falę komentarzy. Głos zabrali politycy opozycji, w tym Michał Wójcik z PiS, który ironicznie wspomniał o "kratach", a także przedstawiciele koalicji, jak Paweł Kurek z Polski 2050, który docenił rolę innej działaczki w procesie legislacyjnym.

W piątek 2 października Donald Tusk podzielił się w sieci krótkim klipem. Na nagraniu widać, jak premier pije kawę, przechodząc obok Belwederu, i komentuje finał sprawy ustawy paliwowej, którą ostatecznie zatwierdził prezydent. Szef rządu zwrócił się do głowy państwa pytaniem: "I po co było tak rumakować?".

W takich warunkach mieszka Donald Tusk
Galeria zdjęć 20

Reakcje Kancelarii Prezydenta na wideo Donalda Tuska

Słowa Donalda Tuska nie pozostały bez odpowiedzi. Błyskawicznie zareagowali na nie współpracownicy prezydenta.

Sonda
Czy Donald Tusk powinien w taki sposób komentować decyzje prezydenta?

– Kiedy premier Tusk obiecywał paliwo po 5,19 zł – cena baryłki ropy wynosiła 570 zł, dziś jest po 400 zł. Dziś ropa jest dużo tańsza niż wtedy, gdy mówił o 5,19. Spokojnie więc się uda Panu Premierowi spełnienie tej obietnicy, prawda? Skoro cena ropy (na którą nie ma wpływu – jest niższa), a pozostała duża część finalnej ceny to VAT, akcyza i opłata (na którą ma wpływ) – to powinno być łatwiej niż wtedy, gdy obiecywał? Czyż nie? –

napisał w sieci Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta.

Komentarz prof. Witolda Modzelewskiego o podatkach od paliw

Głos w dyskusji zabrał również doradca Karola Nawrockiego, Błażej Poboży.

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– Prezydent dał panu możliwość zrealizowania pańskiej obietnicy paliwa po 5,19. Zająłby się pan tym, a nie trollowaniem na X, co nie przystoi szefowi rządu. Nawet topografii Warszawy Pan nie zna, co już Panu wyjaśnił m.in. Rafał Leśkiewicz. PS. Doceniam, że tym razem bez ręki w kieszeni –

stwierdził Błażej Poboży w swoim wpisie.

Głosy z opozycji i koalicji po filmie szefa rządu

Do wymiany zdań dołączyli też inni politycy. Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik opublikował zwięzły komentarz.

"Dobrze, dobrze – proszę się oswajać z kratami" - napisał polityk PiS, nawiązując tym samym do miejsca, w którym nagrano wideo, czyli okolic ogrodzenia Belwederu.

Swoje zdanie wyraził również Paweł Kurek reprezentujący Polskę 2050, zaznaczając, że słowa uznania należą się przewodniczącej Pełczyńskiej-Nałęcz, gdyż bez jej determinacji nie doszłoby do działań rządu i podpisu prezydenta.

– Zamiast nagrywać głupawe filmiki i karmić zranione ego, czas się wziąć do roboty? 5,19, raz, dwa! I zaraz się skończy rumakowanie –

skomentował z kolei Radosław Fogiel z PiS.

Zdjęcia domu Donalda Tuska można zobaczyć w przygotowanej przez nas galerii.

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