Znamy faworyta przed II turą wyborów w Krakowie. Jest pierwszy sondaż

27 września mieszkańcy Krakowa ruszyli do urn w pierwszej turze wyborów prezydenckich.

Nie przyniosła ona rozstrzygnięcia.

Drugie starcie zaplanowano na 11 października.

Zmierzą się w nim Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.

Opublikowano już pierwszy sondaż dotyczący ich rywalizacji.

I tura wyborów w Krakowie

Najlepszy wynik w pierwszej turze uzyskał Łukasz Gibała, którego poparło 36,38 proc. wyborców (93 042 głosy). Jego główna rywalka, Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską oraz PSL, zgromadziła 29,91 proc. (76 514 głosów). Ostateczna rywalizacja między nimi nastąpi 11 października. Frekwencja wyborcza wyniosła 43,50 proc.

Jak mówił zwycięzca:

Sonda Kto wygra II turę wyborów prezydenckich w Krakowie? Łukasz Gibała Monika Piątkowska

Osiągnęliśmy ten wynik, pomimo że nie mieliśmy żadnego szyldu partyjnego. Pomimo że nie stała za nami żadna wielka machina partyjna. Mimo, że do Krakowa przyjeżdżali różni warszawscy politycy, żeby namawiać do wspierania i do głosowania na swoje partyjne koleżanki i partyjnych kolegów. Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień

Kolejne miejsca w wyścigu zajęli: Michał Drewnicki z PiS (17,50 proc.), Aleksandra Owca z Partii Razem (6,91 proc.), Daria Gosek-Popiołek reprezentująca Lewicę (4,81 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,11 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (0,37 proc.).

Sondaż przed II turą

Już w poniedziałek, zaledwie dzień po pierwszej turze, opublikowano sondaż prognozujący wynik kolejnego głosowania. Badanie przeprowadzone przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB) dla Polsat News i Newsmax Polska pokazuje znaczną przewagę Gibały. Zgodnie z wynikami, może on liczyć na 57,2 proc. poparcia, podczas gdy Monikę Piątkowską popiera 38,4 proc. ankietowanych. Tylko 4,4 proc. zapytanych osób zadeklarowało, że nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos w nadchodzącej, drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie.

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