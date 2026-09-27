Znamy pierwsze wyniki wyborów w Krakowie. Łukasz Gibała liderem

W niedzielę 27 września krakowianie ruszyli do urn, by wybrać nowego prezydenta miasta. Głosowanie zorganizowano w trybie przedterminowym, ponieważ w maju mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

Znamy już wstępne rezultaty niedzielnego głosowania. Poszczególni kandydaci w przyspieszonych wyborach osiągnęli następujące poparcie:

Łukasz Gibała: 36,6 proc.

Monika Piątkowska: 24,4 proc.

Michał Drewnicki: 19,6 proc.

Aleksandra Owca: 8,7 proc.

Daria Gosek-Popiołek: 6,1 proc.

Michał Klimek: 4,2 proc.

Sławomir Pietrzyk: 0,4 proc.

Kraków wybrał. Osiem nazwisk na karcie do głosowania

Lokale wyborcze w stolicy Małopolski były otwarte do godziny 21:00. Karta do głosowania zawierała osiem nazwisk ułożonych w porządku alfabetycznym. Aby prawidłowo oddać głos, wyborcy musieli postawić znak „x” w kratce obok nazwiska wybranego kandydata. Warto zaznaczyć, że głosy oddane wyłącznie na Jana Hoffmana są traktowane jako nieważne, ponieważ polityk ten wycofał się z rywalizacji.

Sytuacja wygląda inaczej, gdy wyborca zaznaczył nazwisko Hoffmana oraz innego kandydata. W takim przypadku głos pozostaje ważny i zostaje przypisany kandydatowi, który nie zrezygnował ze startu. W każdym lokalu wyborczym umieszczono specjalne komunikaty informujące o tej procedurze.

Kiedy ostateczne wyniki wyborów w Krakowie? Wyniki będą wywieszone

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej przekazał harmonogram zliczania głosów. Zgodnie z przewidywaniami, pierwsze protokoły z poszczególnych obwodów miały trafiać do komisji miejskiej od godziny 22:00. Oficjalne i ostateczne rozstrzygnięcie wyborcze ma zostać podane do wiadomości publicznej między 3:00 a 4:00 nad ranem. Wyniki głosowania zostaną tradycyjnie wywieszone na drzwiach urzędu miasta.