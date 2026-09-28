Trzaskowski i Ozdoba z żonami na Wielkiej Warszawskiej. Zobacz niezwykłe stylizacje polityków i gwiazd!

Spis treści Gwiazdy i politycy na Wielkiej Warszawskiej

Wielka Warszawska uchodzi za kluczowy punkt wyścigowego sezonu. W trakcie zawodów na Służewcu koniom od trzech lat wzwyż wręczana jest Nagroda Prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Triumf w tym biegu bardzo często decyduje o przyznaniu prestiżowego tytułu Konia Roku.

Impreza to nie tylko rywalizacja na torze, ale również ogromne wydarzenie towarzyskie, przyciągające polską elitę. Ostatnia niedziela po raz kolejny udowodniła, że na Służewiec chętnie zjeżdżają znane osobistości ze świata show-biznesu.

Gwiazdy i politycy na Wielkiej Warszawskiej

Na trybunach można było dostrzec wiele znanych twarzy, w tym m.in. Małgorzatę Rozenek-Majdan, Kasię Zillman, Bartosza Gelnera, Magdalenę Cielecką, Olgę Bończyk, Wojciecha Gąssowskiego, Małgorzatę Sochę, Kamila Nożyńskiego, Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego i Helenę Mańkowską. Swoją obecnością imprezę uświetnili również politycy, wśród których nie zabrakło prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w towarzystwie żony Małgorzaty.

– Wielka Warszawska. Święto Toru Wyścigów Konnych Służewiec. I święto dla wszystkich Warszawianek i Warszawiaków.Pogoda dopisała, frekwencja również, były jak zawsze efektowne, inspirowane historią stroje, a w tym roku swoją obecnością to wyjątkowe wydarzenie uświetnili sporą grupą także nasi Bohaterowie - Powstanki i Powstańcy Warszawscy. Puchar Prezydenta m.st. Warszawy wygrał francuski jeździec Marvin Grandin i jego koń Tardar. Dziś bez bonjour, za to z serdecznymi felicitations! – napisał Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy dostosował się do wymogów modowych i zaprezentował się w kaszkiecie. Jego żona zdecydowała się na klasyczną białą koszulę, zielone spodnie oraz elegancką apaszkę. Należy zaznaczyć, że organizatorzy wyścigów wymagają od uczestników przestrzegania określonego dress codu, który zakłada szykowny i elegancki ubiór. Zasady te dotyczą zarówno pań, jak i panów.

– Bywalec wyścigów nie powinien zapomnieć też o nakryciu głowy, które doda męskiej stylizacji wyjątkowego charakteru. Warto tu postawić na klasyczne kapelusze i kaszkiety – czytamy na stronie Toru Służewiec.

Podobne wytyczne obowiązują kobiety, które powinny wybierać sukienki za kolano zasłaniające ramiona, bądź postawić na elegancki garnitur.

Do tych zaleceń dostosował się również europoseł Jacek Ozdoba, który na trybunach pojawił się z żoną Izabelą. Polityk miał na sobie kraciastą marynarkę, a jego partnerka zaprezentowała się w białej sukni i efektownym kapeluszu.

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