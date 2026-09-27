Michał Drewnicki o wynikach wyborów w Krakowie. Kandydat PiS czuje się jak na olimpiadzie

Sondaż exit poll w Krakowie. Jak głosowali mieszkańcy?

Badanie exit poll zrealizowane przez Ipsos dla największych telewizji (TVN, Polsat, TVP) wskazuje, że Michał Drewnicki zdobył poparcie na poziomie 19,6 proc.. Wyższe poparcie w pierwszej turze odnotowano jedynie u dwóch kandydatów. Zwycięzcą pierwszej tury okazał się Łukasz Gibała z wynikiem 36,6 proc., natomiast drugie miejsce przypadło Monice Piątkowskiej (24,4 proc.), startującej z poparciem Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Zgodnie z tymi szacunkami, o fotel prezydenta w drugiej turze zaplanowanej na 11 października powalczą właśnie Gibała i Piątkowska.

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Trudna kampania Michała Drewnickiego. Żałuje braku poparcia od byłego premiera

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że zmagania o fotel prezydenta toczyły się w wyjątkowo niesprzyjającym okresie dla jego ugrupowania. Wspomniał między innymi o wewnętrznych napięciach na prawicy. Drewnicki przyznał otwarcie tuż po zaprezentowaniu sondażowych rezultatów, że gdyby mógł liczyć na oficjalne wsparcie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, jego ostateczny rezultat z pewnością byłby bardziej okazały.

To było 111 dni intensywnej kampanii. Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy, byliśmy w zakątkach Krakowa, o których poprzednie władze nawet nie wiedziały, że są. Prawica w Krakowie ma pomysł na miasto - mówił.

Wybory w Krakowie. Pozostali kandydaci i ich wyniki

Zgodnie z początkowymi danymi pracowni badawczej, reszta kandydatów ubiegających się o najwyższy urząd w mieście zanotowała zdecydowanie słabsze poparcie. Wyniki prezentują się następująco:

Aleksandra Owca zdobyła 8,7 proc. głosów,

Daria Gosek-Popiołek zakończyła z wynikiem 6,1 proc.,

Michał Klimek zebrał 4,2 proc. poparcia,

Sławomir Pietrzyk uzyskał zaledwie 0,4 proc.

Niedzielne głosowanie w stolicy Małopolski to efekt odwołania ze stanowiska dotychczasowego włodarza. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej pożegnał się z fotelem prezydenta po majowym referendum, w którym mieszkańcy zadecydowali o jego odwołaniu.