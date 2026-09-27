Michał Drewnicki o wynikach wyborów w Krakowie. Kandydat PiS czuje się jak na olimpiadzie

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-27 22:46

Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa, zajął trzecie miejsce w sondażowych wynikach exit poll. Podczas wieczoru wyborczego nie krył satysfakcji, podkreślając, że udało mu się przebić przysłowiowy szklany sufit. Przedstawiciel PiS porównał swoje osiągnięcie do brązowego medalu na igrzyskach, zaznaczając, że to bardzo dobry rezultat w stolicy Małopolski.

Sondaż exit poll w Krakowie. Jak głosowali mieszkańcy?

Badanie exit poll zrealizowane przez Ipsos dla największych telewizji (TVN, Polsat, TVP) wskazuje, że Michał Drewnicki zdobył poparcie na poziomie 19,6 proc.. Wyższe poparcie w pierwszej turze odnotowano jedynie u dwóch kandydatów. Zwycięzcą pierwszej tury okazał się Łukasz Gibała z wynikiem 36,6 proc., natomiast drugie miejsce przypadło Monice Piątkowskiej (24,4 proc.), startującej z poparciem Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Zgodnie z tymi szacunkami, o fotel prezydenta w drugiej turze zaplanowanej na 11 października powalczą właśnie Gibała i Piątkowska.

Michał Drewnicki podczas wieczoru wyborczego w Krakowie. O wynikach kandydata PiS przeczytasz na Eska.
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Trudna kampania Michała Drewnickiego. Żałuje braku poparcia od byłego premiera

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że zmagania o fotel prezydenta toczyły się w wyjątkowo niesprzyjającym okresie dla jego ugrupowania. Wspomniał między innymi o wewnętrznych napięciach na prawicy. Drewnicki przyznał otwarcie tuż po zaprezentowaniu sondażowych rezultatów, że gdyby mógł liczyć na oficjalne wsparcie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, jego ostateczny rezultat z pewnością byłby bardziej okazały.

To było 111 dni intensywnej kampanii. Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy, byliśmy w zakątkach Krakowa, o których poprzednie władze nawet nie wiedziały, że są. Prawica w Krakowie ma pomysł na miasto - mówił. 

Wybory w Krakowie. Pozostali kandydaci i ich wyniki

Zgodnie z początkowymi danymi pracowni badawczej, reszta kandydatów ubiegających się o najwyższy urząd w mieście zanotowała zdecydowanie słabsze poparcie. Wyniki prezentują się następująco:

  • Aleksandra Owca zdobyła 8,7 proc. głosów,
  • Daria Gosek-Popiołek zakończyła z wynikiem 6,1 proc.,
  • Michał Klimek zebrał 4,2 proc. poparcia,
  • Sławomir Pietrzyk uzyskał zaledwie 0,4 proc.

Niedzielne głosowanie w stolicy Małopolski to efekt odwołania ze stanowiska dotychczasowego włodarza. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej pożegnał się z fotelem prezydenta po majowym referendum, w którym mieszkańcy zadecydowali o jego odwołaniu.

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