Zjawiskowa Marta Nawrocka w maju. Od klasycznej bieli po masełkowy zawrót głowy

Marta Nawrocka rozpoczęła maj od mocnego, modowego akcentu. Już na początku miesiąca wzięła udział w uroczystościach z okazji Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3 maja. 2 maja postawiła na wyrazisty, czerwony kostium składający się z żakietu z paskiem i dopasowanej spódnicy, uzupełniony subtelną biżuterią i gładkim kokiem. Z kolei 3 maja pierwsza dama zaprezentowała się w śnieżnobiałym garniturze, który świetnie wyeksponował jej figurę. Największą uwagę przykuła jednak bogato zdobiona opaska na włosy, o której szeroko dyskutowano w mediach.

Wyszło na jaw, że owa opaska to unikalne dzieło sztuki stworzone specjalnie dla żony prezydenta. Autorka projektu, Anna Dunin z Pracowni Republika Jewelry, w wywiadzie dla "Super Expressu" uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego dodatku. Ręcznie robiona ozdoba z polskiego bursztynu i szlifowanych kryształów, w odcieniach lawendy, miedzi i bursztynu, pięknie odbijała światło. Ten niebanalny detal bez wątpienia stał się jednym z najbardziej intrygujących elementów majowej garderoby Marty Nawrockiej.

W kolejnych dniach pierwszej damy nie zabrakło na ważnych spotkaniach. W Pałacu Prezydenckim gościła olsztyńskie cheerleaderki, świeżo upieczone mistrzynie świata z zawodów w USA. Na tę okazję wybrała stonowany, szary kostium o klasycznym kroju. Z kolei podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, organizowanych przez Wojskowy Instytut Medyczny, Marta Nawrocka zadała szyku w eleganckim, granatowym komplecie, który zestawiła z białą bluzką ozdobioną efektowną kokardą.

Wyjątkowo uroczo pierwsza dama wyglądała 26 maja. Podczas spotkania z matkami wielodzietnymi w belwederskich ogrodach, założyła zwiewną, błękitną sukienkę z bufiastymi rękawami. Ta iście wiosenna kreacja nadała stylizacji Marty Nawrockiej niemalże bajkowego, bardzo lekkiego charakteru.

Maj obfitował również w wizyty zagraniczne, w których Marta Nawrocka towarzyszyła mężowi. We Włoszech, z okazji 106. rocznicy urodzin Jana Pawła II, złożyła kwiaty przy jego grobie w Watykanie, ubrana w beżowy garnitur ożywiony wzorzystą, ciemną apaszką. Podczas obchodów 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino zaprezentowała się w czarno-białym komplecie z oryginalną marynarką. Spotkanie z włoską premier, Giorgią Meloni, wymagało z kolei klasycznej elegancji – pierwsza dama postawiła na biały żakiet z falbankami i czarne spodnie.

Prawdziwym modowym strzałem w dziesiątkę okazał się jednak komplet w odcieniu masełkowym, w którym Marta Nawrocka zaprezentowała się w Szwajcarii. Podróż, mająca na celu zacieśnienie polsko-szwajcarskich relacji gospodarczych, naukowych i dyplomatycznych, była doskonałą okazją do pokazania się w najmodniejszym kolorze sezonu. Pierwsza dama wyglądała w nim olśniewająco. Nie można też zapomnieć o oficjalnej kolacji, na której nasza prezydentowa wystąpiła w nietuzinkowej, głęboko czarnej sukni wieczorowej.

