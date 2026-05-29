Zjawiskowa Marta Nawrocka w maju. Od klasycznej bieli po masełkowy zawrót głowy

Paulina Jaworska
2026-05-29 14:14

W maju Marta Nawrocka miała pełne ręce roboty. Pierwsza dama u boku męża uczestniczyła w wielu państwowych uroczystościach oraz zagranicznych wyjazdach. Koniec miesiąca to doskonały moment, aby przyjrzeć się bliżej kreacjom prezydentowej.

Marta Nawrocka rozpoczęła maj od mocnego, modowego akcentu. Już na początku miesiąca wzięła udział w uroczystościach z okazji Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3 maja. 2 maja postawiła na wyrazisty, czerwony kostium składający się z żakietu z paskiem i dopasowanej spódnicy, uzupełniony subtelną biżuterią i gładkim kokiem. Z kolei 3 maja pierwsza dama zaprezentowała się w śnieżnobiałym garniturze, który świetnie wyeksponował jej figurę. Największą uwagę przykuła jednak bogato zdobiona opaska na włosy, o której szeroko dyskutowano w mediach.

Wyszło na jaw, że owa opaska to unikalne dzieło sztuki stworzone specjalnie dla żony prezydenta. Autorka projektu, Anna Dunin z Pracowni Republika Jewelry, w wywiadzie dla "Super Expressu" uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego dodatku. Ręcznie robiona ozdoba z polskiego bursztynu i szlifowanych kryształów, w odcieniach lawendy, miedzi i bursztynu, pięknie odbijała światło. Ten niebanalny detal bez wątpienia stał się jednym z najbardziej intrygujących elementów majowej garderoby Marty Nawrockiej.

W kolejnych dniach pierwszej damy nie zabrakło na ważnych spotkaniach. W Pałacu Prezydenckim gościła olsztyńskie cheerleaderki, świeżo upieczone mistrzynie świata z zawodów w USA. Na tę okazję wybrała stonowany, szary kostium o klasycznym kroju. Z kolei podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, organizowanych przez Wojskowy Instytut Medyczny, Marta Nawrocka zadała szyku w eleganckim, granatowym komplecie, który zestawiła z białą bluzką ozdobioną efektowną kokardą.

Wyjątkowo uroczo pierwsza dama wyglądała 26 maja. Podczas spotkania z matkami wielodzietnymi w belwederskich ogrodach, założyła zwiewną, błękitną sukienkę z bufiastymi rękawami. Ta iście wiosenna kreacja nadała stylizacji Marty Nawrockiej niemalże bajkowego, bardzo lekkiego charakteru.

Marta Nawrocka podczas Dnia Matki
Maj obfitował również w wizyty zagraniczne, w których Marta Nawrocka towarzyszyła mężowi. We Włoszech, z okazji 106. rocznicy urodzin Jana Pawła II, złożyła kwiaty przy jego grobie w Watykanie, ubrana w beżowy garnitur ożywiony wzorzystą, ciemną apaszką. Podczas obchodów 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino zaprezentowała się w czarno-białym komplecie z oryginalną marynarką. Spotkanie z włoską premier, Giorgią Meloni, wymagało z kolei klasycznej elegancji – pierwsza dama postawiła na biały żakiet z falbankami i czarne spodnie.

Prawdziwym modowym strzałem w dziesiątkę okazał się jednak komplet w odcieniu masełkowym, w którym Marta Nawrocka zaprezentowała się w Szwajcarii. Podróż, mająca na celu zacieśnienie polsko-szwajcarskich relacji gospodarczych, naukowych i dyplomatycznych, była doskonałą okazją do pokazania się w najmodniejszym kolorze sezonu. Pierwsza dama wyglądała w nim olśniewająco. Nie można też zapomnieć o oficjalnej kolacji, na której nasza prezydentowa wystąpiła w nietuzinkowej, głęboko czarnej sukni wieczorowej.

Marta Nawrocka w Szwajcarii
