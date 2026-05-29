Karol Nawrocki ostro o Wołodymyrze Zełenskim. Chce odebrania mu Orderu Orła Białego

Paulina Jaworska
2026-05-29 10:43

Prezydent Karol Nawrocki odniósł się do kontrowersyjnej decyzji ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z tamtejszych jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. „Dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie; oceniam tę decyzję bardzo krytycznie” – przyznał szczerze Nawrocki.

Autor: Marcin Gadomski/ AKPA Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, przemawia na tle czerwonej ściany, w granatowym garniturze z białą koszulą i bordowym krawatem, z przypinką flagi Polski.

Wołodymyr Zełenski zdecydował w środę 27 maja o nadaniu jednej z brygad ukraińskich Sił Zbrojnych patronatu „Bohaterów UPA”. Swój krok tłumaczył chęcią zrobienia tego „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.

Warto podkreślić, że w świadomości historycznej Polaków Ukraińska Powstańcza Armia bezpośrednio odpowiada za bezlitosną eksterminację polskich obywateli na terenie Wołynia.

O sprawę został zapytany prezydent Karol Nawrocki. Polityk nie ukrywał, co o tym sądzi: - Prezydent Ukrainy nadaniem ukraińskiej jednostce imienia „Bohaterów UPA” dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie. Oceniam tę decyzję bardzo krytycznie - powiedział stanowczo. Jak dodał 8 czerwca jest zaplanowane posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego, a w związku z tym: - Zaproponowałem, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. 

Prezydent Wołodymy Zełenski został oznaczony Orderem Orła Białego w 2023 roku przez ówczesnego prezydneta Polski, Andrzeja Dudę. -Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka odznaczony został Orderem Orła Białego Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - podano w kwietniu 2023 roku na oficjalnej stronie KPRP. 

Prezydent Duda zaznaczył, wówczas że postawa Wołodymyra Zełenskiego, w połączeniu z bohaterstwem ukraińskich żołnierzy uratowała Ukrainę. – Jesteś dzisiaj wzorem przywódcy państwa i narodu, ale także człowiekiem, który niezłomnie stoi na straży praw człowieka, praw obywatelskich, prawa do suwerenności, niepodległości, samostanowienia narodu – akcentował Andrzej Duda.

