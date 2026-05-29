Kto prezydentem Krakowa? Zaskakujące wyniki sondażu z Braunem i Dudą

W minioną niedzielę krakowianie pozbawili stanowiska Aleksandra Miszalskiego, wyrażając swoją wolę w powszechnym głosowaniu. Za usunięciem włodarza opowiedziało się dokładnie 171 581 uprawnionych, natomiast przeciwko takiemu rozwiązaniu zagłosowało zaledwie 3 631 osób. Frekwencja wyniosła 29,99 proc., co ostatecznie przesądziło o ważności referendum.

Wyznaczony został komisarz miasta, to Stanisław Kracik, który do tej pory sprawował funkcję wiceprezydenta stolicy Małopolski. Ten 75-letni samorządowiec i działacz społeczny ma bogate doświadczenie. W przeszłości dwukrotnie zasiadał w ławach sejmowych, przez wiele lat pełnił urząd burmistrza miasta i gminy Niepołomice, pracował jako wojewoda małopolski, a także kierował krakowskim Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego.

Kto będzie nowym prezydentem Krakowa? Jest sondaż

W przestrzeni publicznej od razu rozpoczęły się spekulacje na temat przyszłego gospodarza magistratu. Pracownia SW Research przeprowadziła badanie na zlecenie tygodnika „Wprost”, w którym zadano ankietowanym konkretne pytanie: „Kto powinien zostać następcą Aleksandra Miszalskiego w roli prezydenta Krakowa?”. Wyniki pokazują spore zagubienie elektoratu, ponieważ aż 52,4 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie wskazać żadnego potencjalnego kandydata.

Wśród osób, które zdecydowały się na oddanie głosu na wybrane nazwisko, największym uznaniem cieszy się obecna głowa państwa. Aż 11,4 proc. głosujących chciałoby widzieć Andrzeja Dudę w fotelu włodarza miasta. Na drugiej pozycji uplasował się lider Konfederacji Korony Polskiej, zdobywając 8,4 proc. poparcia. Grzegorz Braun zadeklarował już zresztą oficjalnie chęć udziału w wyścigu o krakowski magistrat. Warto przypomnieć, że polityk w 2021 roku próbował swoich sił, chcąc zostać prezydentem Rzeszowa.

Trzecią lokatę w badaniu zajął Bogdan Klich z wynikiem 4,8 proc. głosów. Pozostali politycy brani pod uwagę w najnowszym zestawieniu:

Marian Banaś – były prezes NIK (4,3 proc.),

Łukasz Gibała – krakowski radny stojący na czele klubu „Kraków dla Mieszkańców” (4,2 proc.),

Bartosz Bocheńczak – pełniący funkcję sekretarza krajowego ugrupowania Nowa Nadzieja (2 proc.),

Michał Drewnicki – radny miasta reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość (1,8 proc.),

10,7 proc. ankietowanych uznało, że stery w mieście powinna przejąć zupełnie inna osoba.

Kto zastąpi Aleksandra Miszalskiego? Przedterminowe wybory w Krakowie

Wskutek skutecznego odwołania dotychczasowego prezydenta w drodze referendum, stolica Małopolski musi przygotować się na ponowne pójście do urn. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowa procedura wyborcza musi zostać przeprowadzona w maksymalnym terminie dziewięćdziesięciu dni. Wiele wskazuje na to, że mieszkańcy oddadzą swoje głosy w pierwszej turze jeszcze w sierpniu, natomiast ewentualna dogrywka zostanie zaplanowana na wrzesień.

