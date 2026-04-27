Zbiórka Łatwoganga zakończona apelem. Włodzimierz Czarzasty natychmiast odpowiada!

Dobiegła końca charytatywna transmisja zorganizowana przez Łatwoganga.

Na finiszu dziewięciodniowej akcji skierowano bezpośredni komunikat do polityków.

Na wezwanie internetowych twórców odpowiedział wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Rekordowa zbiórka Łatwoganga i historyczna hojność internautów

W niedzielny wieczór dotarliśmy do finału spektakularnej inicjatywy dobroczynnej, za którą odpowiadał Piotr Garkowski, w sieci znany szerzej jako Łatwogang. Twórca internetowy prowadził ciągłą relację wideo na platformie YouTube przez równe dziewięć dni, co ostatecznie zaowocowało zgromadzeniem na rzecz fundacji „Cancer fighters” zawrotnej kwoty przekraczającej 251 milionów złotych. Ten niesamowity wynik uczynił polską akcję największym charytatywnym wydarzeniem online w historii. Mimo że początkowo planowano szybsze zakończenie, strumyk był kilkukrotnie wydłużany. Kamery ostatecznie zgasły o 21:37, a w kulminacyjnych momentach poczynania streamera śledziło na żywo ponad 1,4 miliona urządzeń jednocześnie.

Do tego szlachetnego przedsięwzięcia przyłączyła się cała śmietanka polskiego sportu, sceny muzycznej oraz rodzimego show-biznesu. Z organizatorem w jego warszawskim studiu zlokalizowanym na Pradze spotykali się lub wirtualnie łączyli tacy goście jak Robert Lewandowski, Adam Małysz, Doda czy Cezary Pazura. Wydarzenie obfitowało w niezwykle symboliczne i wzruszające gesty. W akcie solidarności z najmłodszymi pacjentami onkologicznymi Katarzyna Nosowska oraz Blanka Lipińska zdecydowały się na publiczne ogolenie głów. Transmisję regularnie urozmaicały występy muzyczne na żywo, sesje tatuażu, a także głośne próby załagodzenia trwających od lat konfliktów w polskim środowisku hip-hopowym, czego przykładem była konfrontacja Tede i Peji.

Apel Bedoesa o narodowy dzień walki z rakiem i błyskawiczna reakcja Czarzastego

Podczas emocjonującego finału wydarzenia głos zabrał popularny muzyk, który postanowił wykorzystać ogromne zasięgi transmisji. Raper skierował swoje stanowcze słowa bezpośrednio do najwyższych władz w państwie.

- Prośba do polityków: proszę, weźcie się w garść. Zrobiliśmy wielką rzecz i prośba do wszystkich, którzy myślą, że są rzeczy niemożliwe. Piotrek [Łatwogang - red.] udowodnił wszystkim, że nie ma - mówił raper Bedoes na koniec transmisji.

Zaraz po tym wymownym wystąpieniu organizatorzy inicjatywy wspólnie zaproponowali, by dzień 26 kwietnia został oficjalnie ustanowiony narodowym dniem walki z nowotworami u dzieci. Oczekiwana odpowiedź nadeszła wyjątkowo szybko. W trakcie poniedziałkowego wydania „Rozmowy Piaseckiego” na antenie telewizji TVN24, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty postanowił publicznie odnieść się do postulatów sformułowanych przez środowisko twórców internetowych.

- Jeżeli organizatorzy zbiórki, którym gratuluję, mają ochotę podtrzymać ten apel, to dzisiaj Kancelaria Sejmu, bo ktoś to musi przeprowadzić, zwróci się do organizatorów, nie ingerując politycznie w nic absolutnie. I możemy tę sprawę zrobić, jeżeli nadal ci państwo mają taką ochotę. Taką deklarację chciałem złożyć - powiedział na koniec programu.