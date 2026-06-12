Wzruszający moment podczas powitania F-35. Żona szefa MON i wdowa po pilocie matkami chrzestnymi

Uroczyste przyjęcie F-35 z udziałem prezydenta Nawrockiego

Dla rodzimych sił zbrojnych to historyczny moment. Na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku zorganizowano oficjalne powitanie i włączenie amerykańskich myśliwców F-35 do polskiej armii. Ranga tego wydarzenia przyciągnęła najważniejsze osoby w państwie. Wśród gości zgromadzonych na wojskowym lotnisku pojawili się między innymi prezydent Karol Nawrocki, a także pełniący funkcję wicepremiera oraz ministra obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

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Przelot F-35 nad Polską i nowy dom w Łasku

Pierwsze trzy egzemplarze wielozadaniowych myśliwców wylądowały w Łasku już w maju bieżącego roku, jednak dopiero w ten piątek maszyny o nazwie „Husarze” formalnie zasiliły szeregi Wojska Polskiego. Wybór miejsca uroczystości nie był dziełem przypadku, ponieważ właśnie baza w województwie łódzkim stanie się stałym miejscem stacjonowania tych nowoczesnych samolotów. Zanim maszyny ostatecznie wylądowały w swojej nowej jednostce, zrealizowano wyjątkowy lot pod hasłem „Powitanie z Polską”. W ramach tego pokazu F-35 pojawiły się na niebie nad gdańskim Westerplatte, stolicą, a na koniec przeleciały tuż nad krakowskim Wzgórzem Wawelskim.

Żona Władysława Kosiniaka-Kamysza i kpt. Boryc-Krakowian matkami chrzestnymi

Istotnym elementem włączania sprzętu do armii był jego symboliczny chrzest. Moment oficjalnego nadania imienia „Husarz” nowo nabytym myśliwcom dostarczył zgromadzonym wielu emocji. Funkcję matek chrzestnych powierzono dwóm kobietom. Zostały nimi żona obecnego szefa resortu obrony narodowej, Paulina Kosiniak-Kamysz, a także kapitan Magdalena Boryc-Krakowian, to wdowa po tragicznie zmarłym przed rokiem majorze Macieju „Slabie” Krakowianie, który słynął jako wybitny pilot samolotów F-16 i należał do ścisłej czołówki najbardziej doświadczonych lotników w polskich Siłach Powietrznych. W tym wyjątkowym dniu pani kapitan wspierali jej synowie, którzy towarzyszyli jej podczas obchodów w Łasku. O pilocie wspomniał szef MON. W czasie wystąpienia Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział:

- Dziś w symboliczny sposób chciałem powiedzieć o jednym pilocie, którego już niema z nami. Major Krakowian "Slab", wybitny pilot, to część tej trudnej historii, którą zapisał w zeszłym roku. Jest z nami jego małżonka, pani doktor, pani kapitan, bo też służy w wojsku polskim. Są z nami jego synowie w mundurach WP, małych żołnierzy, ale dumnych ze swojego taty, dumnych z jego dokonań i dumnych z wojska polskiego. Dziękuję, że pani kapitan przyjęła zaproszenie i jest z nami. Bo Polska pamięta, bo Siły Zbrojne to rodzina, bo wojsko nie zostawia nikogo osamotnionego - podkreślił.

Tragiczna śmierć majora Krakowiana

Przypomnijmy, że major Maciej Krakowian poniósł śmierć w dramatycznym wypadku. Do tej ogromnej tragedii doszło w trakcie wykonywania lotu treningowego, który stanowił element przygotowań do pokazów lotniczych Air Show Radom 2025.