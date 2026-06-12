Karol Nawrocki pobił rekord III RP! Wyprzedził Aleksandra Kwaśniewskiego w niecały rok

Karol Nawrocki pobił rekord w liczbie wet

Prezydent Karol Nawrocki zyskał status nowego rekordzisty Polski w kategorii liczby złożonych prezydenckich wet. Jego pozycję lidera, przed Aleksandrem Kwaśniewskim, przypieczętowały najnowsze decyzje odrzucające projekty ustaw przygotowane przez parlament. Dokładnie 11 czerwca 2026 roku Karol Nawrocki po raz trzeci nie zgodził się na przyjęcie ustawy porządkującej rynek kryptoaktywów. Wcześniejsze próby wprowadzenia takich samych przepisów również kończyły się prezydenckim wetem. Oprócz tego prezydent nie złożył podpisu pod nowelizacją ordynacji podatkowej oraz ustawą dotyczącą świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Karol Nawrocki przebił Aleksandra Kwaśniewskiego

Zaprzysiężony 6 sierpnia Karol Nawrocki potrzebował bardzo niewiele czasu, by trwale zapisać się w historii polskiego parlamentaryzmu. Błyskawicznie zablokował 36 ustaw, co czyni go niekwestionowanym liderem pod tym względem w dziejach III Rzeczypospolitej. Wcześniejszy rekord należał do Aleksandra Kwaśniewskiego, który w trakcie swoich dwóch kadencji (trwających dziesięć lat) skorzystał z prawa weta 35 razy.

Sonda Czy Karol Nawrocki słusznie wetuje ustawy rządu? Tak, prezydent powinien dokładnie kontrolować każdą ustawę Nie, zbyt częste weta blokują prace państwa Wszystko zależy od konkretnej ustawy Nie mam zdania

Lech Wałęsa i inni prezydenci III RP

Prawo weta jako pierwszy prezydent III RP stosował Lech Wałęsa. W czasie pięciu lat urzędowania zablokował on 27 projektów ustaw. Następnie przez dekadę urząd sprawował Aleksander Kwaśniewski, wetując 35 dokumentów. Z kolei między 2005 a 2007 rokiem weta zdarzały się niezwykle rzadko. Funkcję prezydenta pełnił Lech Kaczyński, a rząd tworzyło m.in. Prawo i Sprawiedliwość. W tym okresie głowa państwa tylko raz odmówiła podpisania ustawy. Sytuacja uległa zmianie po przedterminowych wyborach w 2007 roku, kiedy stery przejęła koalicja PO-PSL. Ostatecznie Lech Kaczyński, którego kadencję przerwała tragedia smoleńska, zawetował 18 ustaw. Z kolei Bronisław Komorowski, sprawujący urząd przez jedną kadencję, również przy rządach koalicji PO-PSL, z której się wywodził, odrzucił jedynie cztery ustawy. Andrzej Duda podczas dziesięcioletniej prezydentury zawetował 19 aktów prawnych.

Swoją ocenę działań obecnego prezydenta w ironiczny sposób wyraził na platformie X Radosław Sikorski, publikując krótki wpis.

ZASKOCZYŁ CZY NIE?! Oceniamy weto Nawrockiego ws. SAFE | NIZINKIEIWCZ, ŻÓŁCIAK