Kidawa-Błońska odpoczywała z wnuczkiem nad morzem. Te zdjęcia przyciągają uwagę

Spis treści
- Fotoreporter „Super Expressu” uwiecznił Małgorzatę Kidawę-Błońską podczas nadmorskiego spaceru z małym wnukiem.
- Marszałek Senatu zaprezentowała się w całkowicie nieoficjalnym, swobodnym wydaniu.
- Na wykonanych fotografiach można dostrzec, jak polityczka troskliwie opiekuje się dzieckiem.
- Taki widok to ogromna rzadkość w przypadku osoby pełniącej tak ważne funkcje państwowe.
Małgorzata Kidawa-Błońska na spacerze w Sopocie. Tak spędzała czas z wnuczkiem
Zazwyczaj marszałek Senatu kojarzy się z sejmową mównicą, zaciętymi debatami oraz oficjalnym protokołem. Tymczasem fotoreporter dziennika „Super Express” wypatrzył Małgorzatę Kidawę-Błońską na ulicach Sopotu. Polityczka postawiła na relaksującą przechadzkę, z uwagą pchając dziecięcy wózek i skupiając się na towarzystwie wnuka.
Warto przypomnieć, że polityczka powitała na świecie swojego wnuczka Jana w styczniu ubiegłego roku. Z najnowszych kadrów jasno wynika, że nowa życiowa rola przynosi marszałek Senatu ogromną satysfakcję i mnóstwo uśmiechu. Zamiast sztywnego garnituru zaprezentowała się jako troskliwa babcia podczas nadmorskiego wypoczynku z małym dzieckiem.
Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z wnuczkiem. Spacer nad morzem
Na zdjęciach zrobionych przez pracownika „Super Expressu” doskonale widać, jak polityczka organizuje swój wolny czas. Małgorzata Kidawa-Błońska wybrała się na niespieszną wędrówkę po popularnym, nadmorskim kurorcie.
Uchwycone kadry stanowią dowód, że polityczka świetnie odnajduje się w prostej codzienności z dala od blasku kamer. Cała uwaga marszałek Senatu była skupiona wyłącznie na małym chłopcu. Oglądamy tu niezwykle zwyczajne popołudnie troskliwej babci i jej wnuka.
Prywatne oblicze Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Zaskakujące zdjęcia babci z wnuczkiem
Sopockie fotografie ukazują polityczkę w niecodziennym wydaniu, którego obywatele zazwyczaj nie mają szansy podziwiać. Na co dzień jej wizerunek nierozerwalnie wiąże się z gmachami parlamentu i doniosłymi uroczystościami. Tym razem wielka polityka zeszła na boczny tor, ustępując miejsca sprawom rodzinnym. Siła tych zdjęć polega właśnie na uderzającym kontraście z wizerunkiem urzędnika uwikłanego w sejmowe kłótnie. Zamiast medialnego przekazu dnia i napiętej atmosfery, widzimy całkowity spokój. To obrazek przypominający, że za najważniejszymi tytułami państwowymi zawsze stoją zwyczajni ludzie, posiadający swoje własne, prywatne życie z dala od politycznych przepychanek.
Próżno szukać tutaj kontrowersyjnych deklaracji czy też analizowania bieżącej sytuacji politycznej. Zamiast tego obserwujemy spokojną wędrówkę po Sopocie i czas w pełni oddany ukochanemu wnuczkowi. Te unikalne zdjęcia odsłaniają intymną twarz marszałek Senatu, przez co tak mocno przyciągają uwagę opinii publicznej.