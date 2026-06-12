Kidawa-Błońska odpoczywała z wnuczkiem nad morzem. Te zdjęcia przyciągają uwagę

Fotoreporter „Super Expressu” uwiecznił Małgorzatę Kidawę-Błońską podczas nadmorskiego spaceru z małym wnukiem.

Marszałek Senatu zaprezentowała się w całkowicie nieoficjalnym, swobodnym wydaniu.

Na wykonanych fotografiach można dostrzec, jak polityczka troskliwie opiekuje się dzieckiem.

Taki widok to ogromna rzadkość w przypadku osoby pełniącej tak ważne funkcje państwowe.

Małgorzata Kidawa-Błońska na spacerze w Sopocie. Tak spędzała czas z wnuczkiem

Zazwyczaj marszałek Senatu kojarzy się z sejmową mównicą, zaciętymi debatami oraz oficjalnym protokołem. Tymczasem fotoreporter dziennika „Super Express” wypatrzył Małgorzatę Kidawę-Błońską na ulicach Sopotu. Polityczka postawiła na relaksującą przechadzkę, z uwagą pchając dziecięcy wózek i skupiając się na towarzystwie wnuka.

Warto przypomnieć, że polityczka powitała na świecie swojego wnuczka Jana w styczniu ubiegłego roku. Z najnowszych kadrów jasno wynika, że nowa życiowa rola przynosi marszałek Senatu ogromną satysfakcję i mnóstwo uśmiechu. Zamiast sztywnego garnituru zaprezentowała się jako troskliwa babcia podczas nadmorskiego wypoczynku z małym dzieckiem.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z wnuczkiem. Spacer nad morzem

Na zdjęciach zrobionych przez pracownika „Super Expressu” doskonale widać, jak polityczka organizuje swój wolny czas. Małgorzata Kidawa-Błońska wybrała się na niespieszną wędrówkę po popularnym, nadmorskim kurorcie.

Uchwycone kadry stanowią dowód, że polityczka świetnie odnajduje się w prostej codzienności z dala od blasku kamer. Cała uwaga marszałek Senatu była skupiona wyłącznie na małym chłopcu. Oglądamy tu niezwykle zwyczajne popołudnie troskliwej babci i jej wnuka.

Prywatne oblicze Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Zaskakujące zdjęcia babci z wnuczkiem

Sopockie fotografie ukazują polityczkę w niecodziennym wydaniu, którego obywatele zazwyczaj nie mają szansy podziwiać. Na co dzień jej wizerunek nierozerwalnie wiąże się z gmachami parlamentu i doniosłymi uroczystościami. Tym razem wielka polityka zeszła na boczny tor, ustępując miejsca sprawom rodzinnym. Siła tych zdjęć polega właśnie na uderzającym kontraście z wizerunkiem urzędnika uwikłanego w sejmowe kłótnie. Zamiast medialnego przekazu dnia i napiętej atmosfery, widzimy całkowity spokój. To obrazek przypominający, że za najważniejszymi tytułami państwowymi zawsze stoją zwyczajni ludzie, posiadający swoje własne, prywatne życie z dala od politycznych przepychanek.

Próżno szukać tutaj kontrowersyjnych deklaracji czy też analizowania bieżącej sytuacji politycznej. Zamiast tego obserwujemy spokojną wędrówkę po Sopocie i czas w pełni oddany ukochanemu wnuczkowi. Te unikalne zdjęcia odsłaniają intymną twarz marszałek Senatu, przez co tak mocno przyciągają uwagę opinii publicznej.

Sonda Czy politycy powinni pokazywać swoją prywatną, rodzinną stronę? Tak, to pokazuje ich bardziej po ludzku Nie, życie rodzinne powinno zostać prywatne Tylko wtedy, gdy sami się na to decydują Nie mam zdania